Ważna sobota dla zespołów z województwa lubelskiego

Faworytem tego meczu są przyjezdne, które legitymują się fantastycznym bilansem – w dziewięciu meczach zdobyły aż 56 bramek i straciły tylko trzy. Medyk w tym sezonie reprezentował Polskę w Lidze Mistrzyń, gdzie spisał się bardzo dobrze. Koninianki w turnieju rozgrywanym na własnym stadionie zajęły pierwsze miejsce, pokonując ekipy z Estonii, Rumunii i Czarnogóry. Niestety, w drugie rundzie odpadły z ACF Brescia Femminile. W dwumeczu był remis, a Włoszki przeszły do kolejnej rundy tylko dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe. – Przyjeżdża do nas naprawdę wielki zespół. Piłka jest nieprzewidywalna i z całych sił będziemy walczyć o korzystny wynik. Medyk jest ekipą bardzo silną fizycznie. Przede wszystkim nie możemy rzucić się do huraganowych ataków, bo zostaniemy skarceni. Trzeba grać mądrze i odpowiedzialnie, a także znaleźć odpowiednie proporcje między obroną i atakiem – mówi Piotr Mazurkiewicz, opiekun Górnika. Mecz zaplanowano na sobotę o godz. 11.30.

Równie ciekawie powinno być w Białej Podlaskiej. Przegrany meczu AZS PSW Biała Podlaska – AZS Uniwersytet Jagielloński oddali się od utrzymania. Początek w sobotę o godz. 11.