Ważna wygrana AZS AWF Biała Podlaska

Akademicy pojechali do Oławy po wyprawie do Kalisza, gdzie w sobotę ulegli wiceliderowi MKS 21:27. Po przegranej pierwszej odsłonie 12:15 w drugiej bialczanie zaprezentowali się zdecydowanie lepiej. – Kluczem do zwycięstwa były kontry. Dzięki nim bardzo szybko odrobiliśmy straty z pierwszej połowy i wyszliśmy na kilkubramkowe prowadzenie – mówi uradowany drugi trener AZS AWF Sławomir Bodasiński.

LKPR Moto-Jelcz Oława – AZS AWF Biała Podlaska 21:27 (15:12)

AZS BP: Chmurski, Kozłowski – Warmijak 9, Ziółkowski 2, Skuciński 5, Kriuczkow 2, Jaszczak, Stefaniec 3, Małecki, Bekisz 3, Rusin, Banaś, Kandora 2, Pezda 1. Kary: 8 minut.