Wierna Małogoszcz – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 4:1

Ostatnia w tabeli Wierna Małogoszcz pokonała na własnym boisku Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski. Przez ponad 30 minut goście grali w osłabieniu, ale przy odrobinie szczęście mogli wrócić do Radzynia bogatsi o jeden punkt.

– Musimy wygrać, ale rywale mają pewnie identyczny plan. Dla nas trzy punkty oznaczają złapanie kontaktu z drużynami, które są przed nami. Dla Wiernej to być, albo nie być – mówił przed meczem trener Damian Panek.

Trener radzynian przewidział to co czekało jego zespół w sobotę. Gospodarze od pierwszych minut mocno natarli na Orlęta i w 15 minucie Przemysław Kupczyk po dośrodkowaniu jednego z partnerów skutecznie zamknął akcję swojego zespołu. W 30 minucie goście mogli doprowadzić do wyrównania. Ładną akcją popisał się Mateusz Olszak, który minął dwóch rywali i oddał strzał, który niestety trafił w poprzeczkę.

Zespół z Radzynia fatalnie rozpoczął drugą część spotkania. W 51 minucie gola na 2:0 zdobył Hubert Mularczyk. Minutę później Mateusz Konaszewski sfaulował jednego z przeciwników we własnym polu karnym za co dodatkowo otrzymał czerwoną kartkę. Jednak Marcin Kołodziejczyk trafił z „wapna” w słupek i dał jeszcze nadzieję przyjezdnym na wywalczenie choćby punktu.

Niewykorzystany rzut karny zemścił się na zespole z Małogoszcza w 68. minucie. Z rzutu wolnego piłkę w pole karne gospodarzy dośrodkował Szymala, a Arkadiusz Kot strzałem głową pokonał Bartosza Wagulskiego i Orlęta wróciły do gry. W 82 minucie zespół trenera Panka mógł doprowadzić do remisu, ale piłka po strzale jednego z zawodników odbiła się od słupka. Dwie minuty później Wierna za sprawą Damiana Czarneckiego zdobyła gola na 3:1, a w doliczonym czasie gry gości dobił Karol Krzyżyk i tym samym gospodarze mogli się cieszyć z wywalczenia kompletu punktów.

Wierna Małogoszcz – Orlęta Radzyń Podlaski 4:1 (1:0)

Bramki: Kupczyk (15.), Mularczyk (51), Czarnecki (84.), Krzyżyk (90) – Kot (51.)

Wierna: Wagulski – Krzeszewski, Grunt, Mi. Kołodziejczyk, Zawadzki, Paprocki (85.Malinowski), Czarnecki,Mularczyk ( 88. Trybek), Kupczyk, Ma. Kołodziejczyk (85.Bała), Rogula (78.Krzyżyk)

Orlęta: Stężała - Wrzesiński, Borysiuk, Konaszewski, Szymala, Puton, Sowiński (55. Gęborys), Kot (87Iwańczuk), Zmorzyński, Kalita (55. Rycaj), Olszak

Żółte kartki: Czarnecki – Borysiuk, Wrzesiński

Czerwona kartka: Konaszewski (52.)