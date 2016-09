Wisła II Puławy – Piaskovia Piaski 1:2, wyniki lubelskiej okręgówki

Mecz rozpoczął się idealnie dla gospodarzy, którzy już kilkadziesiąt sekund po pierwszym gwizdku arbitra cieszyli się z gola. Piłka wrzucona z rzutu rożnego trafiła do Krystiana Kusala, który strzałem w samo „okienko” nie dał szans Adamowi Pałce. Piaskovia zmuszona do gonienia wyniku bardzo szybko przeorganizowała swoje szyki i odrobiła straty. Już w szóstej minucie było 1:1, bo koronkową akcję całej drużyny idealnie wykończył Łukasz Strug. Akcją meczu można jednak określić gola z 28 min, który dał gościom zwycięstwo. Podopieczni Grzegorza Osajkowskiego popisali się niekonwencjonalnie wykonanym rzutem wolnym. Uderzenie zamarkował Michał Czarnecki, który jednak wziął tylko zamach. Rywale się na to nabrali i skrupulatnie ustawiany mur poszedł w rozsypkę. Wykorzystał to Tomasz Szklarz, który przymierzył perfekcyjnie. – Nie ćwiczymy tego na treningach. To była inwencja twórcza moich zawodników – tłumaczy Grzegorz Osajkowski.

W drugiej połowie jego podopieczni kompletnie opadli z sił. Inicjatywę przejęła Wisła, która co chwila zagrażała bramce Adama Pałki. Młodym piłkarzom Marcina Popławskiego zabrakło jednak skuteczności i musieli pogodzić się z porażką. – Los po części oddał nam, to co zabrał wcześniej. Do tej pory traciliśmy mnóstwo punktów po uderzeniach w doliczonym czasie gry. Tym razem szczęście nam dopisało, bo w drugiej połowie widać było nasze braki kondycyjne. Niestety nie mieliśmy zbyt dużo czasu na przedsezonowe przygotowania, bo zespół udało się sklecić dość późno – tłumaczy Osajkowski.

Wisła II Puławy – Piaskovia Piaski 1:2 (1:2)

Bramki: Kusal (1) – Strug (6), T. Szklarz (28).

Wisła II: Maik – Dębowski, Sekuła, Maciejczyk, Mazurek, Wiejak, Dudkowski, Płonowski (70 Zimny), Kusal (46 Osiak), Brzeski, Dębiec (46 Szymanek).

Piaskovia: A. Pałka – Sowiński, Olender, M. Ziętek, Słowik, Bomba, Strug, T. Szklarz (85 Belcarz), Czarnecki (83 Powęzka), Wójcik (65 Harkawka), P. Ziętek.

Sędziował: Rowiński. Widzów: 50.

Pozostałe wyniki

Unia Wilkołaz – Stok Zakrzówek 1:4 (1:2)

Bramki: Dul (40) – Marzec (20), Gałkowski (35), Dudek (65), Michalski (69).

Unia: Basiakowski – Pelc (38 Sołtys), Drąg, Daniel, Kropidłowski, D. Ściegienny (75 Chmielik), Gorczyca, Wierzchowski, Karabacz, Baran (75 Surus), Dul.

Stok: Kozłowski – Lipiec (78 Ł. Zdybel), Bojanowski, Bartnik (70 Flis), Pochwatka, Taczalski, Michalski, Gałkowski, Kozik (60 Korba), Dudek, Marzec (85 S. Zdybel).

Żółte kartki: Gałkowski. Sędziował: Marciniak. Widzów: 120.

KS Góra Puławska – MKS Ruch Ryki 2:4 (1:2)

Bramki: Kurpiński (40), Czekaj (90) – Darnia (4), W. Kępka (41, 90+4 z karnego), P. Osojca (88).

Góra Puławska: Szewczyk – Szczypa, Trochym, Kurpiński, Bełczyk, Chrzanowski, Szymajda (62 Jary), Szymański (60 Czekaj), Sułek, Grykałowski (75 Woźniak), Mrozek (68 Korczak).

Ruch: A. Kępka – D. Osojca, Prządka, Przybysz, Leonarcik, Cieślak, Wasilewski, Bułha (46 Zdunek), Komosa (62 P. Osojca), Darnia (75 Łukasik), W. Kępka.

Żółta kartka: P. Osojca. Sędziował: M. Kalinowski. Widzów: 80.

Janowianka Janów Lubelski – Orion Niedrzwica Duża 0:0

Janowianka: Pisarski – B. Wojtan, P. Sobótka, Drewniak, Kaproń, Szczecki (80 A. Wojtan), Sadowski, Chmiel (65 J. Wojtan), G. Sobótka, Widz, Gąbka.

Orion: Ciołek – Wierzchowski, Rup, Duda, Wiśniewski, Matys (60 Poleszak), Żarnowski, Kołtun, Dziwulski, Szymuś, Bielak.

Żółte kartki: Gąbka – Wierzchowski, Szymuś. Sędziował: Karol Szczołko. Widzów: 200.

Granit Bychawa – Perła Borzechów 4:0 (2:0)

Bramki: Pietrzak (10, 25, 63), Flis (90).

Granit: Zawiślak – Gajur, Flis, Tylus, Walęciuk, Dudkiewicz, Olesiński (80 Wolski), Sobkowicz (83 Sprawka), Strug, Stępień, Pietrzak (75 Szacoń).

Perła: Radzewicz – Kostrzewski, Skiba, Bicki, M. Trzeciak (55 Gierowski), Taramas (70 Mitura), Suski, Wójcik, Pawełczak, Paszkowski (80 J. Poleszak), H. Poleszak.

Żółte kartki: Gajur, Stępień – J. Poleszak, Wójcik. Sędziował: Klępka. Widzów: 200.

GKS Niemce – Stal Poniatowa 3:2 (3:1)

Bramki: Szkutnik (13), Mierzwa (15), Łoś (16) – Czarnecki (39, 72).

Niemce: Boguta – Bigusław (55 Krzysiak), Ł. Snopkowski, Kamiński, Bekier, Szkutnik (75 Sokołowski), Nalepa, Mierzwa, Jarosz, Latek (55 Stefaniak), Łoś.

Stal: Wyrostek – Kruk (20 Frączek), Charmast (84 Nowak), Orzeł, Pyda, Wawer (57 Kowalski), Miazga, Radziejewski, Gąsiorowski, Parada (55 Kucharczyk), Czarnecki.

Żółte kartki: Bekier, Krzysiak, Jarosz, Latek – Frączek, Radziejewski, Wawer. Sędziował: Ciupek. Widzów: 200.

Płomień Trzydnik Duży – Opolanin Opole Lubelskie 0:3 (0:2)

Bramki: Nowak (3, 16), Gasiński (88).

Płomień: Bełzak – Lenart, Pajor, Nowak, D. Robak, Szostek (46 Szypuła), Pokwapisz, Fiut (46 Wójcik), Paś, Żak (64 Porzuc), Gorczyca.

Opolanin: Jakóbczyk – Bakalarz, Nowak, Fliszkiewicz, Szafrański, Rak, Bąska (80 Walczyk), Kubiak (78 Gasiński), Stalęga, P. Dajos, Korecki.

Żółte kartki: Szypuła. Sędziował: Wuczko. Widzów: 70.