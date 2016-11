Wisła Puławy – Olimpia Grudziądz 0:1. Smutne zakończenie roku

Do przerwy goli nie było. Po zmianie stron także długo zanosiło się na bezbramkowy remis. Niestety, w 77 minucie bardzo pechową interwencję zaliczył Mateusz Pielach, który wpakował piłkę do własnej bramki. Defensor gospodarzy został tak naprawdę trafiony piłką w głowę i ta przelobowała Andrzeja Witana.

Dumie Powiśla do końcowego gwizdka nie udało się doprowadzić do wyrównania. Efekt? Puławianie będą musieli z niepokojem czekać na wyniki Zniczka Pruszków i GKS Tychy. Jeżeli obie ekipy wygrają swoje spotkania to Wisła wyląduje na przedostatnim miejscu w tabeli.

Wisła Puławy – Olimpia Grudziądz 0:1 (0:0)

Bramka: Pielach (77-samobójcza).

Wisła: Witan – Hiszpański, Budzyński, Pielach, Litwiniuk – Darmochwał, Maksymiuk, Popiołek, Szczotka (46 Patejuk), Pożak (72 Smektała) - Patora (57 Nowak).

Olimpia: Wrąbel – Bielawski, Klemenz, Zitko, Woźniak - Michalik (66 Banasiak), Kłus (55 Nildo), Smoliński, Kurowski, Kaczmarek (85 Ciechanowski) – Angielski.

Żółte kartki: Michalik, Angielski, Banasiak, Bielawski (Olimpia).

Sędziował: Karol Rudziński (Olsztyn).