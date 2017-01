Wisła Puławy - Orlęta Radzyń Podlaski 1:2. Skrzydłowi na testach

W barwach Dumy Powiśla wystąpili chociażby Bartosz Tetych, Karol Kalita, czy Jakub Sołdecki, który był testowany przez Stal Stalowa Wola. Jako pierwsi na listę strzelców wpisali się biało-zieloni. Brazylijczyk Adison pokazał już w pierwszym meczu, że chociaż ostatni raz w koszulce Orląt zagrał 1,5 roku temu, to nie zapomniał, jak się strzela gole. Szybko wyrównał jednak Szymon Wiejak. Po zmianie stron o zwycięstwie trzecioligowca przesądził Piotr Zmorzyński.

W drużynie z Radzynia Podlaskiego zgodnie z planem wystąpiło kilku nowych piłkarzy. Byli: Łukasz Ebert, Wojciech Gęborys, czy właśnie Adison. Trener Damian Panek był zadowolony przede wszystkim z postawy tego drugiego gracza. – Wojtek naprawdę fajnie wprowadził się do drużyny. Widać, że to chłopak z dużym potencjałem. Z każdym kolejnym spotkaniem mam nadzieję, że będzie czuł się jeszcze pewniej. Adison i Łukasz też pokazali, że mogą być ważną częścią naszej drużyny. Chciałbym, żeby i oni u nas zostali – wyjaśnia szkoleniowiec ekipy z Radzynia Podlaskiego.

W jego drużynie pojawiło się również dwóch testowanych skrzydłowych. Jeden został już odesłany do domu. Drugi ma wystąpić w sobotnim sparingu z Victorią Sulejówek. – To był naprawdę obiecujący występ, zobaczymy, co wydarzy się jeszcze w sobotnim meczu. W poniedziałek chciałbym już podjąć najważniejsze decyzje odnośnie naszej kadry na rundę wiosenną. Jak wypadł drugi z bocznych pomocników? Już mu podziękowaliśmy. Na pewno mógłby się przydać, ale raczej jako uzupełnienie składu, a nie realne wzmocnienie drużyny – przyznaje trener Panek.

Radzynianie byli zadowoleni, że wreszcie mieli okazję nie tylko pobiegać, ale i zagrać na pełnowymiarowym boisku ze sztuczną nawierzchnią. – Widać było, że chłopaki stęsknili się za piłką. Zaangażowanie było na wysokim poziomie. Chciałbym, żebyśmy chociaż dwa razy w tygodniu mieli okazję do przeprowadzenia treningu na takim boisku – mówi opiekun biało-zielonych.

Wisła Puławy – Orlęta Radzyń Podlaski 1:2 (1:1)

Bramki: Wiejak (29) – Adison (26), Zmorzyński (58).

Wisła: Baranowski – Osiak, Mazurek, Wiejak, Tetych, Kalita, Dudkowski, Płonowski, Sołdecki, zawodnik testowany I, zawodnik testowany II oraz Gąska, Sadura, Jakóbczyk.

Orlęta: Wójcicki – Wrzesiński, Konaszewski, Leszkiewicz, Szymala, zawodnik testowany I, Borysiuk, Rycaj, Zmorzyński, Gęborys, Adison oraz Lipiński, Pawlina, Zmorzyński, Ebert, Romaniuk, zawodnik testowany II.