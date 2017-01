Wisła Puławy rozpoczęła zgrupowanie w Siedlcach

W sumie do Siedlce udało się 24 zawodników. W najbliższych dniach na pewno do zespołu dołączy jednak Adrian Cierpka, który ostatnio występował w Miedzi Legnica, a także kilku innych testowanych graczy.

Jakie nowe twarze ma do dyspozycji trener Buczek? To Jakub Poznański (Kotwica Kołobrzeg), wychowanek Wisły Kraków Łukasz Skrzypek, a także Nicola Talimdzioski. Ten ostatni to Australijczyk o polskich korzeniach, który ostatnio występował w rezerwach Perth Glory. Tam w 16 występach zapisał na swoim koncie osiem goli. Jak już informowaliśmy wcześniej Poznański gra na pozycji stopera i był ostatnio bardzo mocnym punktem Kotwicy. Nie dość, że robił swoje w defensywie, to dodatkowo strzelał sporo goli. Od sezonu 2012/2013 zdobył dla swojej drużyny aż 36 bramek.

Ciekawą postacią jest Skrzypek, który jest bratankiem byłego reprezentanta Polski Pawła Skrzypka (zaliczył 10 występów w kadrze Biało-Czerwonych – red). Łukasz ma 19 lat i występuje na pozycji pomocnika. Ma za sobą występy w juniorach Wisły Kraków i Zagłębia Lubin, rezerwach Białej Gwiazdy, a ostatnio zakładał koszulkę czwartoligowej Jutrzenki Giebułtów (grupa małopolska). W kadrze puławian na obóz nie zabrakło także młodych graczy, jak: Mateusz Baranowski, Adrian Dudkowski, czy Łukasz Płonowski. Zabrakło za to Michała Budzyńskiego, który ciągle dochodzi do siebie po operacji kolana.

Szkoleniowiec Dumy Powiśla od razu po przyjeździe do Siedlec zaprosił swoich piłkarzy na trening. Przez cały tydzień drużyna z Puław ma ćwiczyć przynajmniej dwa razy dziennie. Powrót do Puław zaplanowany jest na sobotę. W środę Konrad Nowak i jego koledzy zmierzą się w kolejnym meczu kontrolnym z Pogonią Siedlce. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17.

KADRA WISŁY PUŁAWY NA OBÓZ W SIEDLCACH

Bramkarze: Nazar Penkowec, Andrzej Witan, Mateusz Baranowski. Obrońcy: Fabian Hiszpański, Łukasz Turzyniecki, Mateusz Pielach, Klimas Gusocenko, Jakub Poznański, Iwan Litwiniuk, Tomasz Sedlewski, Bartłomiej Tetych. Pomocnicy: Arkadiusz Maksymiuk, Sebastian Głaz, Konrad Szczotka, Adrian Dudkowski, Dawid Pożak, Sylwester Patejuk, Łukasz Płonowski, Jakub Smektała, Piotr Darmochwał, Łukasz Skrzypek. Napastnicy: Adam Patora, Konrad Nowak, Nicola Talimdzioski.