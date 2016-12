Wisła Puławy także wzięła udział w akcji Szlachetna Paczka

Tym razem przedstawiciele drużyny: Bartek Tetych, Adrian Popiołek, Konrad Szczotka, Mateusz Pielach oraz trener Robert Złotnik zrobili zakupy dla sześcioosobowej rodziny, którą wytypowali z bazy rodzin z rejonu Puław.

– Moim zdaniem udział w tego typu akcjach to jest coś oczywistego. Skoro są ludzie, którym trzeba pomóc a my możemy to zrobić, to nie ma się nad czym zastanawiać. Cieszy nas fakt, że dzięki naszej pomocy ktoś będzie miał weselsze święta – wyjaśnia Robert Złotnik, trener Wisły Puławy.

Kapitan Wisły Mateusz Pielach także z przyjemnością brał udział w akcji. – Drugi raz z rzędu brałem udział w takich zakupach i za każdym następnym razem będę to robił z wielką przyjemnością. Świadomość, że ktoś otwierając te paczki uśmiechnie się jest bezcenna – wyjaśnia Pielach.