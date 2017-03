Wisła Puławy zaczyna piłkarską wiosnę w Bytowie

Po pierwszej rundzie Duma Powiśla zajmuje 15 miejsce w Nice 1. lidze, które oznacza konieczność walki o utrzymanie w barażach z czwartą drużyną drugiej ligi. Wszyscy w Puławach mają jednak nadzieję, że po solidnych, zimowych transferach drużyna szybko rozpocznie marsz w górę tabeli.

– Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wygląda nasza sytuacja. Ciężko jednak pracowaliśmy w ostatnich tygodniach, a atmosfera w szatni jest bardzo dobra. Liczę, że w tym składzie będziemy w stanie zrealizować cel, jaki przed nami postawiono. Wierzę w tych chłopaków – mówi Adam Buczek, trener Dumy Powiśla.

Szkoleniowiec długo zabiegał o wzmocnienie linii ataku i wreszcie się doczekał. W ostatnim dniu okienka transferowego udało się wypożyczyć ze Śląska Wrocław Mariusza Idzika. 19-latek do tej pory zaliczył kilka epizodów w Lotto Ekstraklasie, ale w nowych barwach liczy na więcej. – Miałem kilka innych propozycji, ale zdecydowałem się na Wisłę, bo uważam, że w Puławach będę mógł się dalej rozwijać. Mam nadzieję, że przy okazji pomogę mojej nowej drużynie w utrzymaniu na zapleczu ekstraklasy – wyjaśnia najnowszy nabytek klubu.

W zimie do drużyny dołączyło sześciu nowych graczy. Duża rywalizacja będzie się toczyła na pozycji stoperów. Do Mateusza Pielacha, Klimasa Gusocenko i wracającego po kontuzji Michała Budzyńskiego dołączyli przecież Piotr Żemło z Wisły Kraków i Jakub Poznański z Kotwicy Kołobrzeg. Za poukładanie gry w środku pola ma za to odpowiadać Fin Toni Kolehmainen. – Nie był z nami zbyt długo, ale jego pierwsze występy są obiecujące i napawają optymizmem przed ligą – wyjaśnia trener Buczek, który będzie miał też do dyspozycji sporą grupę zdolnej młodzieży. Ta jeszcze się powiększyła, bo udało się pozyskać wychowanka Wisły Kraków Łukasza Skrzypka. Większą rolę w zespole może też odgrywać były gracz Akademii Anderlechtu Bruksela Łukasz Płonowski, który sporo grał w sparingach.

W środę kibice mogli zapoznać się z nowymi nabytkami Wisły przy okazji prezentacji zespołu. Ta odbyła się w hali Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Sympatycy klubu nie zawiedli i trudno było znaleźć wolne miejsca. Po przedstawieniu wszystkich zawodników była okazja do zrobienia zdjęć, zebrania autografów, a także wygrania klubowych gadżetów. Na dodatek grupy młodzieżowe rozegrały mecze z piłkarzami pierwszej drużyny.

– Dziękuję za przybycie i za wsparcie dla naszej drużyny. Liczymy, że wszyscy spotkamy się także na pierwszym meczu w Puławach. Na ten zapraszamy już 11 marca – Grzegorz Nowosadzki, prezes Dumy Powiśla.

Bytovia obecnie zajmuje 10 lokatę i uzbierała pięć punktów więcej od Sylwestra Patejuka i jego kolegów. Łatwo policzyć, że ewentualna wygrana pozwoliłaby Wiśle zbliżyć się do środkowej strefy tabeli. Puławianom do tej pory udało się jednak wygrać na wyjazdach tylko dwa razy w dziewięciu próbach.

WISŁA PUŁAWY

Adres: ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy. Tel/fax: 81 470 49 09. E-mail: sekretariat@wislapulawy.pl. Strona internetowa: kswislapulawy.pl. Prezes: Grzegorz Nowosadzki. Trener: Adam Buczek. Asystenci: Robert Złotnik i Ryszard Kłusek. Trener bramkarzy: Adam Piekutowski. Kierownik drużyny: Ireneusz Rybicki. Fizjoterapeuta: Marcin Sikora.

BRAMKARZE: Mateusz Baranowski (98), Nazar Penkowec (87), Andrzej Witan (90).

OBROŃCY: Michał Budzyński (88), Sebastian Duda (93), Klimas Gusocenko (89), Fabian Hiszpański (93), Iwan Litwiniuk (86), Mateusz Pielach (88), Jakub Poznański (88), Łukasz Turzyniecki (94), Piotr Żemło (95).

POMOCNICY: Dawid Brzeski (98), Adrian Cierpka (95), Piotr Darmochwał (91), Adrian Dudkowski (98), Sebastian Głaz (91), Toni Kolehmainen (88), Arkadiusz Maksymiuk (92), Sylwester Patejuk (82), Łukasz Płonowski (97), Adrian Popiołek (97), Dawid Pożak (92), Tomasz Sedlewski (90), Łukasz Skrzypek (97), Jakub Smektała (87), Konrad Szczotka (95).

NAPASTNICY: Mariusz Idzik (97), Konrad Nowak (85), Adam Patora (90).

PRZYBYLI: Idzik (Śląsk Wrocław), Kolehmainen (HJK Helsinki), Żemło (Wisła Kraków), Poznański (Kotwica Kołobrzeg), Cierpka (Miedź Legnica), Skrzypek (Jutrzenka Giebułtów)

UBYLI: Patryk Słotwiński (Motor Lublin), Jakub Sołdecki (Avia Świdnik), Bartosz Tetych (Elana Toruń), Szymon Wiejak (Resovia), Mateusz Olszak (Orlęta Radzyń Podlaski).