Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z Juventusem? (wideo)

Szczęsny ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w AS Roma. – Ten sezon był naprawdę dla niego bardzo dobry, dzięki niemu Roma zajęła tak wysoką, drugą pozycję, bo umówmy się, że pierwsza jest nieosiągalna. Juventus jest zdecydowanie najlepszą drużyną Serie A i ma fantastycznego trenera. Myślę, że dla Wojtka to dobrze, że jeżeli nie Roma, to zostaje we Włoszech, bo widać, że ta liga mu odpowiada – stwierdził Radosław Majdan