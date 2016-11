Współcześni gladiatorzy w sobotę będą walczyć w Lublinie.

12 listopada wielkie sportowe wydarzenie. W hali MOSiR przy al. Zygmuntowskich odbędzie się jubileuszowa 10 gala MMA Thunderstrike. Mamy do rozdania cztery bilety na galę.

Tego dnia w oktagonie odbędzie się aż 17 pojedynków, z czego w czterech stawką będzie pas mistrzowski. W walce wieczoru zmierzą się ze sobą Michał Oleksiejczuk z Górnika Łęczna, który będzie bronić mistrzowskiego pasa w starciu z Dawidem Baziakiem - reprezentantem niemieckiego Pyranha MMA Offenbach. - Dawid to najcięższy i najbardziej doświadczony rywal w mojej karierze. Zrobię wszystko aby pas został na Lubelszczyźnie, a Dawid musiał by mnie zabić żeby mi go odebrać – zapowiada Oleksiejczuk.

Swojego zadowolenie nie kryje współorganizator TFL, Jacek Sarna. - Walka wieczoru jest na poziomie wysokiego światowego MMA. Dawid ma 17 walk na koncie , dla Michała będzie to najtrudniejszy sprawdzian w karierze. Zapraszam wszystkich 12 listopada do Lublina – zachęca Sarna.

Drugim najciekawszym pojedynkiem będzie starcie Jakuba Piesiewicza oraz Mikołaja Kałudy w kategorii koguciej(-61kg). - Wszyscy widzieliśmy pierwsze, bardzo wyrównane starcie obu zawodników zakończone remisem. Już wtedy zapowiedziałem że obaj panowie zmierzą się ponownie, jednak tym razem stawką walki rewanżowej będzie pas mistrzowski – dodaje Sarna. - Cieszę się że organizator dotrzymał słowa. Jest to bardzo ważna walka dla mnie i na pewno będę przygotowany najlepiej jak tylko potrafię – zapowiada Kałuda. - Wszyscy widzieli nasze pierwsze starcie, tym razem nie pozostawię decyzji sędziom i będę chciał zakończyć walkę przed czasem – mówi Piesiewicz.

Kibice kobiecego MMA także będą mogli przeżyć mnóstwo emocji. Reprezentantka Lublina - Barbara Judin zmierzy się z Adrianną Stańkowską z Chełma. W karcie walk zobaczymy również aktualnego mistrza Europy w Brazylijskim Jiu-Jitsu - Marka Wrzaszcza który zadebiutuje w formule walk na zasadach MMA oraz utytułowanego zapaśnika Sebastiana Kotwicę.

Wejściówki na galę MMA TFL 10 można nabyć w hali MOSiR przy al. Zygmuntowkich 4, w klubie K1 ul. Kleeberga 12A oraz pod numerem telefonu 788384111. Więcej informacji nt. gali można znaleźć na stronie www.tflmma.pl".

Konkurs - wygraj bilety

Cztery osoby, które polubią oficjalne wydarzenie TFL10 na Facebooku, zaznaczą, że wezmą w nim udział i udostępnią na swoim profilu film promujący galę, mają szansę na wygranie wejściówek na sobotnią imprezę. Ze zwycięzcami skontaktują się organizatorzy. Bilety będą do odbioru w kasie przed galą. Poniżej podajemy link do wydarzenia.

https://www.facebook.com/events/333803556972408/