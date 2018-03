Wychowanek Górnika Łęczna powołany do kadry przez trenera Nawałkę

Jaroszyński długo w Łęcznej nie pograł. W lipcu 2011 roku, kiedy miał 17 lat trafił do Cracovii. W ekstraklasie zadebiutował w sezonie 2013/2014. W sumie w barwach „Pasów” rozegrał 62 ligowe spotkania i zdobył w nich jedną bramkę.

W lipcu 2017 roku 23-latek trafił do Włoch. Chievo Verona zapłaciło za niego 400 tysięcy euro. W tym sezonie były, młodzieżowy reprezentant Polski zaliczył sześć występów w Serie A i jeden w Pucharze Włoch.

Pierwsze ze spotkań towarzyskich Polska rozegra we Wrocławiu, a drugie w Chorzowie. Nawałka wysłał powołania do czterech bramkarzy. Jednym z nich jest Bartosz Białkowski z Ipswich Town, który także może otrzymać szansę debiutu. Po kontuzji wraca Arkadiusz Milik, jest też Łukasz Teodorczyk z Anderlechtu. "Teo" w dwóch ostatnich meczach ligowych zdobył dla "Fiołków" pięć goli. Nie ma za to Jakuba Błaszczykowskiego, który ciągle wraca do zdrowia.

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea), Łukasz Skorupski (Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus).

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL 2013), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Verona), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Pomocnicy: Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli).

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht).