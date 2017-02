Wygrana i porażka Wisły Puławy w kolejnych sparingach (zdjęcia)

Z obu spotkań trener Adam Buczek był zadowolony. W pierwszym jego podopieczni otworzyli wynik po celnym strzale z rzutu karnego Sebastiana Głaza. Po przerwie rywali dobił Konrad Nowak. Od pierwszej minuty na boisku zameldowali się nowi gracze: Jakub Poznański i Adrian Cierpka.

Drugi mecz wypadł gorzej, ale tylko pod względem wyniku, bo w wielu fragmentach to puławianie posiadali inicjatywę. Avia w końcówce zdobyła jednak dwie bramki. – Nikt nie lubi przegrywać i długo nie zanosiło się, że coś złego może się wydarzyć w starciu z Avią. Popełniliśmy jednak głupie błędy w defensywie i słono za to zapłaciliśmy – ocenia Adam Buczek.

Szkoleniowiec Wisły cieszył się, że mógł obejrzeć niemal wszystkich graczy po 90 minut. – Zrobiłem sobie przegląd naszej kadry i mam spory materiał do analizy. Sprawdziliśmy też kilku młodych graczy i daliśmy im sygnał, że ciężka praca popłaca – dodaje opiekun pierwszoligowca.

W żadnym ze sparingów nie wzięli udziału: najlepszy strzelec drużyny Sylwester Patejuk, a także boczny obrońca Fabian Hiszpański. Ten pierwszy się rozchorował. Drugi dopiero dochodzi do siebie po kontuzji. Większość zawodników dostanie teraz trzy dni wolnego i na kolejnym treningu piłkarze zameldują się w poniedziałek. Niektórzy, będą jednak mieli zajęcia wyrównawcze w piątek. To dotyczy chociażby Konrada Szczotki, czy właśnie Hiszpańskiego.

Do tej pory działacze Dumy Powiśla przeprowadzili dwa transfery. Czy można się spodziewać kolejnych ruchów kadrowych? – Tak, ale chodzi o piłkarzy, których nie będziemy musieli testować. Jeżeli wszystko się uda, to może dołączą do nas około poniedziałku. Chcielibyśmy jeszcze zaostrzyć rywalizację na niektórych pozycjach – wyjaśnia trener Buczek.

TESTY W ŚWIDNIKU

Obie bramki dla Avii zdobyli piłkarze testowani. W sumie trenerzy Jacek Ziarkowski i Wiesław Kołodziej sprawdzili aż sześciu piłkarzy. Po testach w GKS Bełchatów do drużyny wrócił Adam Nowak. Zabrakło za to Konrada Zacharskiego, ale to nie oznacza, że podstawowy bramkarz żólto-niebieskich na pewno opuści Świdnik. Na razie leczy drobny uraz. – Sprawdziliśmy wielu nowych graczy, głównie młodzieżowców – wyjaśnia popularny „Ziaro” cytowany przez klubowy portal. – Cieszy, że potrafiliśmy zagrać na zero z tyłu, chociaż nie brakowało błędów. To był dla nas dobry test, bo nie ma co ukrywać, że Wisla była wymagającym rywalem – dodaje szkoleniowiec Avii.

Wisła Puławy – Avia Świdnik 0:2 (0:0)

Wisła: Baranowski – Turzyniecki, zawodnik testowany, Maksymiuk, Tetych – Gąska, Dudkowski, Szczotka, Skrzypek, Darmochwał – Patora oraz Mazurek, Osiak i zawodnik testowany.

Avia: zawodnik testowany – Maciejewski, zawodnik testowany, Bogusz, Herda, Orzędowski, Jeleniewski, Nowak, Mroczek, Piekarski, Białek (46 zawodnik testowany, 80 Joć) oraz Starok, Wołos, Joć i czterech zawodników testowanych.

Wisła Puławy – Siarka Tarnobrzeg 2:0 (1:0)

Bramki: Głaz (31-z karnego), Nowak (67).

Wisła: Penkowec (46 Witan) – Sedlewski, Poznański, Pielach, Litwiniuk – Smektała (80 Jakóbczyk), Cierpka, Głaz, Płonowski (80 Sadura), Pożak – Nowak.

Siarka: Dybowski – Grzesik, Przewoźnik, Sylwestrzak, Dawidowicz – Stefanik, Stromecki, Łuczak, Płatek – Tomalski, Ropski oraz Jedynak, Witkowski, Barteczko, Głaz.