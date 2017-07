XVIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS już w niedzielę

W imprezie spodziewanych jest nawet 1,5 tysiąca uczestników. – Każdego dnia napływają do nas kolejne zgłoszenia – mówi Józef Poterucha, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie. – Na przykład: z gminy Wierzbica przyjadą dwa autokary, z powiatu zamojskiego będą co najmniej cztery gminy, z tomaszowskiego także cztery. Spodziewamy się reprezentacji ponad 50 gmin.

Wszystko po to, aby aktywnie i w sportowym duchu spędzić czas. Ważna jest również aktywizacja lokalnych samorządów: gmin i powiatów. Honorowy patronat nad XVIII Wojewódzkimi Igrzyskami Rekreacyjno-Sportowymi LZS objął marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski. W organizację włączyli się m.in. burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal i starosta zamojski Henryk Matej. Sportowa rywalizacja odbywać się będzie na obiektach miejscowego Igrosu. Dla uczestników przewidziano wiele konkurencji, zarówno indywidualnych, jak też drużynowych. Co ważne, nie ma ograniczeń wiekowych, mogą startować młodzi i ci zaawansowani wiekowo. Dużą popularnością cieszą się zawody osób powyżej 50 lat. Dla nich przygotowano zmagania w siatkówce mężczyzn i kobiet, trójbój: rzuty podkową, rzuty lotką do tarczy i corn hole, czyli rzuty do celu woreczkami z kukurydzą. Seniorzy będą mogli również spróbować swoich sił w wyścigach na nartach integracyjnych lub ściganiu na hulajnodze. Chętni poćwiczą się w cierpliwości podczas wędkowania. Tutaj rywalizacja rozpocznie się już o godzinie 5.30.

Prawdziwym hitem są konkurencje siłowe. Dużą popularnością cieszy się przeciąganie liny, przerzucanie opony traktorowej, czy tzw. „spacer farmera”. Polega on na przenoszeniu worków z piaskiem o wadze 30, 40 i 50 kg na dystansie 20 m. Drużyny kobiece i męskie będą mogły sprawdzić się w pięcioosobowej piłce nożnej, trzyosobowej siatkówce i koszykówce, siatkówce plażowej. Jednym z celów zawodów jest wyłonienie reprezentacji województwa lubelskiego na Ogólnopolskie Igrzyska Rekreacyjne LZS, które w tym roku zaplanowano pod koniec sierpnia w Spale. Czwórbój władz samorządowych i gminnych, jak też Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze również mają swoich sympatyków. Nie zapomniano o teście z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorzy przygotowali ponad 420 medali i 90 pucharów, które zostaną wręczone najlepszym.