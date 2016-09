Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Ruszyły zapisy do kolejnej edycji

Wystartowały zapisy do XVII edycji największego turnieju dla dzieci w Europie organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej i firmę Tymbark. Tylko do 30 września można zgłaszać drużyny do XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na następców m.in. Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, której Wielki Finał już po raz czwarty rozegrany zostanie na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zwycięzcy w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski.

Drogę z podwórka na stadion przebyło już setki tysięcy piłkarzy na całym świecie. Historia piłki nożnej niejednokrotnie pokazała, że piłkarskie gwiazdy często swoją podróż do największych stadionów świata zaczynają od osiedlowego boiska. Podobna przygoda czeka na utalentowane dzieci, które wezmą udział w tegorocznej edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Rywalizacja rozpocznie się na szkolnych i osiedlowych boiskach w całej Polsce, a najlepsze zespoły przeniosą podwórkową rywalizację na murawę Stadionu PGE Narodowy. W szesnastu edycjach Turnieju wzięło udział już ponad 1 300 000 dzieci. Wśród nich m.in. bohater najdroższego transferu w historii polskiej piłki, Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński i Paulina Dudek, czyli odpowiednio rozgrywający reprezentacji Polski i złota medalistka Mistrzostwa Europy do lat 17. Rozpoczynająca się edycja największego Turnieju dla dzieci w Europie po raz kolejny rozegrana zostanie aż w trzech kategoriach wiekowych U-8, U-10, U-12. Warto podkreślić, że już prawie 40 proc. uczestników Turnieju stanowią dziewczynki. Mistrzowie Polski do lat 10 i 12 czyli zwycięzcy finału ogólnopolskiego, których poznamy 2 maja 2017 r. na murawie Stadionu PGE Narodowego, w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski. Zapisy do Turnieju potrwają tylko do 30 września.

Jak zgłosić drużynę

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” skierowany jest do drużyn ze szkół podstawowych, uczniowskich klubów sportowych, Akademii Młodych Orłów oraz innych amatorskich podmiotów np. stowarzyszeń i fundacji, które nie są zarejestrowane w systemie extranet PZPN. Zespoły zgłaszać mogą nauczyciele oraz trenerzy za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie Turnieju: www.zpodworkanastadion.pl. Zapisy odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12. Potrwają one do 30 września. Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają piłkarski upominek. Pierwsze mecze rozegrane zostaną już w październiku.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl.