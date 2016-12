Zawodnicy Azotów Puławy przyłączyli się do akcji „Polacy Rodakom”

Brązowi medaliści kraju zrobili pokaźne zakupy w jednym z puławskich supermarketów, następnie sami zawieźli je do siedziby Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”, które jest koordynatorem akcji w powiecie puławskim. – Nie mieliśmy żadnych problemów z tym, aby odpowiedzieć na apel i szybko się zorganizować. Nie po raz pierwszy staramy się pomagać innym i zawsze czynimy to chętnie. Zakupy zrobiliśmy sprawnie i każdy z nas czerpał z tego radość. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób dzięki nam najbliższe tygodnie będą lżejsze dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy – mówi za pośrednictwem strony internetowej klubu Przemysław Krajewski, kapitan Azotów. – Od kilku lat akcja jest prowadzona na bardzo dużą skalę, a zebrane dary przekazujemy konsulom generalnym, właśnie w Puławach. Cel jest bardzo szczytny, bowiem niesiemy pomoc Polakom zamieszkującym obecnie Ukrainę i Białoruś. Dary z Puław trafiają do obwodu łuckiego. Potrzeby są olbrzymie. Trzeba pamiętać, że o ile w kraju mamy różnego rodzaju ośrodki, organizacje i stowarzyszenia niosące pomoc potrzebującym, to na obczyźnie takiej pomocy brakuje – przekonuje za pośrednictwem strony klubowej Artur Kwapiński, prezes Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”. – Bardzo dziękuję ekipie Azotów Puławy, że zechciała odpowiedzieć na nasz apel. Ta drużyna jest jedyną sportową ekipą, która włączyła się w niesioną przez nas pomoc. Liczymy na podobny odzew naszych piłkarzy ręcznych w przyszłym roku – dodaje Kwapiński.