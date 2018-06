Zdolna młodzież TBV Startu Lublin

Dla podopiecznych Marcina Ciećko i Wojciecha Paszka już sam awans do najlepszej ósemki w Polsce był wielkim sukcesem. - W finałach już się nie kalkuluje czy ktoś jest mocniejszym czy słabszym rywalem. Tam trzeba wyjść i grać w basket, a co ugramy to nasze. Naszą przewagą może być fakt, że zagramy w dokładnie tej samej hali, w której walczyliśmy w półfinałach. Tablice są tam bardzo twarde i obręcze sztywne. My już poznaliśmy ten obiekt, ale dla drużyn, które zagrają tam po raz pierwszy to może być zaskoczenie, bo kosze wypluwają sporo piłek – mówił klubowej stronie przed turniejem w Radomiu Marcin Ciećko.

Start w fazie grupowej trafił na bardzo silnych przeciwników – Basketball Club Sieraków i TKM Włocławek. W konfrontacjach z tymi rywalami nie miał zbyt wiele do powiedzenia i poniósł dwie wysokie porażki. Wyrównana była jedynie rywalizacja z MOSM Tychy, gdzie o wyniku zadecydowała końcówka. W niej więcej zimnej krwi zachowali tyszanie i wygrali 57:52. „Czerwono-czarni” siódme miejsce wywalczyli dzięki pokonaniu w ostatnim meczu turnieju Korony Kraków. Tu również było sporo emocji, ale lublinianie popisali się fantastycznym finiszem. Ostatnia kwartę wygrali aż 26:6, co pozwoliło im triumfować 77:58.

Warto zapamiętać nazwiska kilku młodych startowców, którzy w przyszłości mogą zrobić spore kariery. Jednym z nich jest Michał Grzesiak. Młody rozgrywający w 4 meczach zdobył 52 pkt. Ciekawą postacią też jest inny playmaker, Jan Wachowicz. Pod koszem błyszczał natomiast Maciej Szalak.

Grupa B

MOSM Tychy – MKS Start SA Lublin 57:52 (25:14, 9:14, 10:12, 13:12)

Start: Grzesiak 21 (2x3), Jabłoniec 3, Woch 3 (1x3), Borysiuk 2, Szalak 0 oraz Wachowicz 9 (1x3), Głab 5 (1x3), Kutnik 3 (1x3), Tyburek 5, Padrak 1, Lewandowski 0, Kudelski 0.

MKS Start SA Lublin – Basketball Club Sieraków 46:83 (8:19, 11:19, 21:17, 6:28)

Start: Grzesiak 11 (1x3), Lewandowski 9, Jabłoniec 8, Borysiuk 4, Czarnota 0 oraz Wachowicz 9, Szalak 4, Tyburek 1, Padrak 0, Głab 0, Ciesielczuk 0, Kudelski 0.

TKM Włocławek – MKS Start SA Lublin 75:57 (18:11, 26:11, 9:18, 22:17)

Start: Jabłoniec 9 (1x3), Grzesiak 7, Lewandowski 2, Czarnota 0, Woch 0 oraz Wachowicz 13 (1x3), Padrak 7 (1x3), Kudelski 6, Głąb 5 (1x3), Szalak 4, Tyburek 3, Kutnik 1.

Pozostałe wyniki: Sieraków – Włocławek 76:62 * Włocławek – Tychy 63:55 * Tychy – Sieraków 58:101. Klasyfikacja końcowa: 1. Sieraków, 2. Włocławek, 3. Tychy, 4. Start.

Mecz o 7 miejsce

KS Korona Kraków – MKS Start SA Lublin 58:77 (19:18, 20:18, 13:15, 6;26)

Start: Grzesiak 13 (1x3), Lewandowski 6, Woch 2, Borysiuk 1, Jabłoniec 0 oraz Wachowicz 21, Padrak 14, Szalak 12, Kutnik 3 (1x3), Głab 2, Kudelski 2, Tomasik 1.

Półfinały: Włocławek – WKK Wrocław 80:68 * Energa Góra Lodowa Słupsk – Sieraków 64:67. Mecz o 3 miejsce: Słupsk – Wrocław 58:74. Finał: Sieraków – Włocławek 101:78.

Klasyfikacja końcowa: 1. Sieraków, 2. Włocławek, 3. Wrocław, 4. Słupsk, 5. MKS Piotrówka Radom, 6. Tychy, 7. Start, 8. Korona.