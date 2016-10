Zmiana lidera. Teraz rządzi Omega Stary Zamość

Hit zamojskiej „okręgówki” nie rozczarował. Kibice, którzy zgromadzili się na stadionie w Starym Zamościu zobaczyli aż pięć bramek i na własnej skórze odczuli emocjonalną huśtawkę nastrojów. Na koniec mieli jednak wielki powód do radości, bo ich ulubieńcy po emocjonującej końcówce zapewnili sobie trzy punkty.

Omega rozpoczęła znakomicie, bo już w 7 min objęła prowadzenie po celnym strzale Bartosza Nizioła z rzutu karnego. Roztocze nie zamierzało się jednak poddawać. W 34 min doprowadziło do wyrównania po uderzeniu Wojciecha Mazura, a w 42 min objęło prowadzenie za sprawą Kamila Pliżgi. Po przerwie gospodarze dążyli do wyrównania, swoje szanse mieli też goście, ale w regulaminowym czasie gry żaden gol już nie padł. Za to w doliczonym, z każdą upływającą minutą, miny grających w osłabieniu zawodników Roztocza rzedły. Po tym, jak z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Krzysztof Hadło, jego miejsce między słupkami zajął Łukasz Gulak. I dwukrotnie skapitulował. Sposób na niego znalazł najpierw Łukasz Mikulski, a chwilę potem Łukasz Ramian. Porażka w Starym Zamościu kosztowała Roztocze fotel lidera. Nowym została Omega.

Omega Stary Zamość – Roztocze Szczebrzeszyn 3:2 (1:2)

Bramki: Nizioł (7 z karnego), Mikulski (90+1), Ramian (90+5) – Mazur (34), Pliżga (42).

Omega: Szopa – P. Tchórz, Mikulski, Mazur, Dywański (75 D. Tchórz), Ramian, Ignaciuk, Wajdyk, Łata (62 Bojar), Nizioł, Gunchenko.

Roztocze: Hadło (81 Gulak) – Ł. Wróbel, Zwolak, Robak, Fediuk, Ł. Kornas, Malec, Klimkiewicz, Mazur, Rudakov (72 Rajtar), Pliżga (84 K. Kornas)

Czerwona kartka: Zwolak (Roztocze) w 47 min. Sędziował: Piotr Burak.

Kolejne cenne zwycięstwo Victorii Łukowa/Chmielek, która tym razem ograła na wyjeździe Igros Krasnobród i znów zbliżyła się do czołówki. Strata do lidera to dziś tylko pięć punktów.

Igros Krasnobród – Victoria Łukowa/Chmielek 1:3 (0:0)

Bramki: Margol (71) – Dolbin (53), Kukiełka (60), Misiarz (73).

Igros: Joniec – Bartecki, Biela, Grela, Hałasa, Margol, Mielniczek, Tabała (57 Ożóg), Ścirko, Zagidulin, Nizio.

Victoria: Berbecki – Baran, Kukiełka, Skrzypek, Dziura, Misiarz (70 Hanas), Klecha, Kulpa, Wróbel, Staroń (80 Grasza), Dolbin.

Sędziował: Jarosław Jasina.

– Przeważaliśmy zdecydowanie od początku, ale dostaliśmy bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy. To była jedyna dobra sytuacja gospodarzy w tej części gry. Po przerwie trochę się męczyliśmy, ale w końcu udało się zdobyć dwa gole, choć po prawdzie mogliśmy drugie tyle. Najważniejsze jednak są punkty. Na boisku w Łaszczówce ciężko się gra, więc to cenna zdobycz – stwierdził po wygranym 3:1 spotkaniu z Pogonią szkoleniowiec Sokoła Zwierzyniec Andrzej Wachowicz.

Pogoń 96 Łaszczówka – Sokół Zwierzyniec 1:3 (1:1)

Bramki: Bukowski (38) – Kapłon (25), Kharmnuszka (64, 81).

Pogoń: Słoboda – Podborny, Krawczyk, Jakubiak, Kapuśniak, Bukowski (72 Radkowski), Puchalski, Kuks (90 Parol), J. Jeruzal (80 Kowalczuk), Nagowski (82 Z. Jeruzal), Wasiołek (60 Malinowski).

Sokół: Paczos – Łukasik, Bielec, Sirko, Kusy, Krzepiłko, Kosiński, Kharmuszka, Lachowicz (46 Sławkowski), Kapłon (75 Sułkowicz), Kniaziowski (85 Jończak).

Sędziował: Robert Kędziora.

Orion Dereźnia Solska sprawił największą niespodziankę w kolejce, ogrywając na własnym boisku Grom Różaniec 3:2. – To był jeden z naszych najlepszych meczów w sezonie. Chłopcy zostawili na boisku dużo zdrowia, powalczyli bardzo ambitnie i zarówno w ofensywie, jak i defensywie zasłużyli na pochwały. Tak po prawdzie, to ten mecz powinniśmy rozstrzygnąć już w pierwszej połowie, bo mieliśmy sytuacje, żeby strzelić nawet cztery bramki – stwierdził Bartłomiej Kowalik, grający szkoleniowiec Orionu.

W znacznie gorszych nastrojach do domu wracała ekipa z Różańca, która kolejny już raz zanotowała wpadkę z niżej notowanym przeciwnikiem. – Można było to wygrać, ale straciliśmy kuriozalne bramki, a sędzia jeszcze w pierwszej połowie powinien wyrzucić z boiska Artura Czerwa za brutalny faul na Arku Kwiatkowskim. Przegraliśmy jednak przede wszystkim dlatego, że gramy słabo. Tabela jest płaska, ale jak nie weźmiemy się w końcu do roboty, to wszyscy nam odjadą. Teraz przed nami trzy ciężkie mecze, ale z taką gra nie mamy czego szukać – ocenił prezes Gromu Robert Kupczak.

Orion Dereźnia Solska – Grom Różaniec 3:2 (2:1)

Bramki: B. Kowalik (8), Czerw (40), Konopka (71) – A. Kusiak (27), Paluch (54).

Orion: Hasiak – Raduj, Czerw, Kiełbasa, Kutryn, Wilkos, Blicharz (90 Wojda), Borowski (88 Niemiec), Beda (88 Rudy), Bastrzyk (60 W. Kiełbasa), B. Kowalik (60 Konopka).

Grom: Mazurek – Grelak, Myszak (80 Łogin), D. Grasza (82 Czarny), Kapuśniak, Rak, Larwa (35 K. Wróbel), Paluch, Kuczyński (60 J. Grasza), Kwiatkowski, A. Kusiak.

Sędziował: Mateusz Kowalczuk.

Potok Sitno – Olimpia Miączyn 2:2 (0:1)

Bramki: K. Pyś (67), P. Samulak (74) – Łyp (9), Łyko (80).

Potok: Kremer – Łepak, Kulas, Drozdowski, Główka, Denkiewicz, D. Pyś, Kiecana, Gałka (15 Misztal, 60 K. Pyś), Naklicki (37 P. Samulak), Kozyra (88 Szczerbiak).

Olimpia: Szczepaniak – Karpiuk, Łyko, Jachorek, Musiał, Chmiel (60 Kołodziej), Kulas (63 Yakovliuk), Wasilewicz (66 Podolak), M. Jachorek (46 Traczuk, 87 Traczuk), Łyp, Magryta.

Sędziował: Tomasz Lenard.

Olender Sól – Huczwa Tyszowce 2:3 (0:2)

Bramki: Sz. Kiełbasa (60), M. Chorębała (65) – Sioma (23), Materna (42), Ziółkowski (78 z karnego).

Olender: Woch – Sz. Kiełbasa, G. Cios, Przytuła, Olszówka, Kmieć (60 Żerebiec), Rój, P. Chorębała (60 M. Chorębała), D. Muzyka, Kniaź, Nizio.

Huczwa: Waśkiewicz – Anioł, Jarema, Okalski (71 Kowalczuk), Materna, Anioł, Bojarczuk, Ziółkowski, Dworak, K. Droździel (55 Szumlański), Materna.

Czerwona kartka: Olszówka (Olender) w 87 min za drugą żółtą kartkę. Sędziował: Bartłomiej Górski.

Włókniarz Frampol – Korona Łaszczów 3:1 (1:0)

Bramki: Decyk (39, 53, 55) – Stefanik (84 z karnego).

Włókniarz: Saj – P. Dycha, Kawęcki, Swatowski, Myszak, Wnuk, Łukasik, Kosidło, J. Dycha (75 Szpot), Nawrocki (70 Branewski), Decyk (78 Spólnik).

Korona: Hudaszek – Huzar (86 Wojnarski), Mossurec, Konopa, Swatowski, Jamroż, Stefanik, Rój (73 Umer), Wawryca (83 Kostrubiec), Rajtak (68 P. Chwała), Kusiak.

Czerwona kartka: Konopa (Korona) w 45 min za drugą żółtą kartkę. Sędziował: Mariusz Węgrzyn.

Sparta Wożuczyn – Cosmos Józefów 0:2 (0:1)

Bramki: Podolak (39), Danaj (73).

Sparta: Wojtaszek – Dziki, Gałan (80 Śliwa), Gilarski, Grzyb, Krawczyk, Mroczka, Pachla, Pieprzowski (83 Wlaź), Piłat, Sak.

Cosmos: Gontarz – Danaj (76 Gontarz), Gnap, Kiełbus, Kołcon, Kozyra, Łagoźny, Paniak, Podolak, Późniak, Szczerba (88 Nieścior).

Sędziował: Wojciech Szewczuk