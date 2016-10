Znamy nazwisko nowego trenera MKS Selgros Lublin

Ostatnim zespołem jaki prowadził nowy trener MKS Selgros był rumuński CSM Ploiesti. W przeszłości Hrupec był także szkoleniowcem Podravki Koprivnica. Z ekipą z Chorwacji zaliczył występy w Lidze Mistrzyń. Przez wiele lat Hrupec pełnił role selekcjonera młodzieżowych zespołów narodowych Chorwacji.

- Cel postawiony przed Nevenem Hrupcem to zdobycie dwudziestego, jubileuszowego mistrzostwa Polski, a kontrakt obowiązywać go będzie do czerwca 2018 roku. W sztabie chorwackiego trenera znajdzie się jego rodak, Nicola Golub – czytamy na oficjalnej stronie klubu z Lublina.

W ostatnim meczu superligi kobiet lublinianki jeszcze pod wodzą trener Włodek rozgromiły na wyjeździe KPR Jelenia Góra. Jednak wcześniej, podczas turnieju w słoweńskiej Lublanie, w kompromitującym stylu uległy włoskiemu Indeco Conversano i odpadły z walki o fazę grupową Ligi Mistrzów. Później przyszła także porażka w krajowej lidze z Vistalem Gdynia.

Sabina Włodek dostała propozycję pozostania w klubie, ale na razie nie wiadomo, w jakiej roli. Przypomnijmy, że była zawodniczka klubu z Lublina objęła zespół pod koniec 2013 roku, kiedy zastąpiła Edwarda Jankowskiego. Wywalczyła z nim trzy złote medale MP.

Nowy szkoleniowiec spotka się z drużyną w poniedziałek 10 października. Pięć dni później Hrupec po raz pierwszy poprowadzi mistrzynie Polski w meczu o punkty. MKS Selgros zmierzy się wtedy na wyjeździe z KPR Kobierzyce.