Znowu niespodzianka. TBV Start lepszy od Trefla Sopot! (zdjęcia)

Podopieczni Davida Dedka po raz kolejny pokazali, że nie mają respektu do żadnego rywala. Kilka tygodni temu ograli grającą w Lidze Mistrzów Rosę Radom, a wczoraj pokonali będącego w czubie tabeli Trefla Sopot. Co więcej, ich zwycięstwo było bardzo pewne, a cały zespół zasłużył na słowa uznania.

Jedyny gorszy fragment przytrafił się „czerwono-czarnym” na początku zawodów w hali Globus, kiedy Trefl szybko objął prowadzenie 12:3. Końcówka inauguracyjnej odsłony należała jednak do gospodarzy, którzy odrobili straty. Ten pościg jednak sporo ich kosztował, bo na początku drugiej kwarty lublinianie mieli spore problemy ze skutecznością. Na szczęście gracze Trefla również pudłowali, co sprawiło, że kibice dość rzadko podrywali się z miejsc. Zmieniło się to w końcówce pierwszej połowy, kiedy kilka niezłych zagrań zaprezentował Nick Kellogg. Dobra postawa Amerykanina sprawiła, że TBV Start na przerwę schodził prowadząc 36:34.

Po zmianie stron miejscowi przejęli kontrolę nad meczem. Bardzo skuteczny był Stefan Balmazović, który w całym meczu zdobył dwadzieścia punktów. W ważnych momentach trafiali również Doug Wiggins i Jakub Dłoniak. W efekcie przewaga TBV Startu ciągle oscylowała w granicach 6-8 punktów. Ostatecznie, podopieczni Davida Dedka wygrali 87:79, co stawia ich w korzystnej sytuacji w kontekście walki o utrzymanie się w PLK.

W najbliższej kolejce koszykarze TBV Startu zmierzą się na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg, która również dramatycznie walczy o zachowanie ligowego bytu. „Czerwono-czarni” wystąpią w tym spotkaniu wzmocnieni Nickiem Covingtonem, który w minionym tygodniu został zakontraktowany przez lubelski klub. W Siarce natomiast zagrają Grzegorz Małecki i Jan Grzeliński. Obaj w ostatnich miesiącach występowali w Lublinie, ale w trakcie obecnego sezonu zdecydowali się zmienić klubowe barwy.

TBV Start Lublin – Trefl Sopot 87:79 (20:20, 16:14, 26:21, 25:24)

TBV Start: Balzamović 20 (3x3), Peterson 20, Wiggins 15 (2x3), Dłoniak 7 (1x3), Bonarek 0 oraz Trojan 8, Ciechociński 7 (1x3), Kellogg 7 (1x3), Kowalski 3 (1x3), Jankowski 0, Dziemba 0.

Trefl: Ireland 20, Dylewicz 12 (2x3), Marković 10, Śmigielski 10, J. Karolak 4, Mielczarek 9 (1x3), Kolenda 8 (2x3), Laser 6 (2x3), Majewski 0, Stefański 0.

Sędziowali: Proc, Wierzman i Kom Njilo. Widzów: ok. 2000.

Debiut Dziemby

W ekipie TBV Startu zadebiutował Mateusz Dziemba. Obiecujący obrońca przez wiele miesięcy leczył kontuzjowaną stopę. W niedzielę wreszcie pojawił się na parkiecie. Spędził na nim trzy minuty i w tym czasie zanotował jedną asystę.