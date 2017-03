AZS UMCS Lublin drugi raz pokonał Żubry Leo-Sped Białystok i awansował do kolejnej rundy play-off. Bohaterem meczu był Dawid Myśliwiec, który zdobył 22 punkty

Starszy z braci Myśliwców okazał się tajną bronią Przemysława Łuszczewskiego. Do tej pory 28-letni skrzydłowy był drugoplanową postacią w lubelskim zespole. W sobotę jednak spisał się znakomicie i pociągnął zespół w najważniejszych momentach. W całym meczu trafił 5 rzutów za 3 pkt.

Zawody w Białymstoku były bardzo wyrównane. Początkowo Żubry miały lekką przewagę, ale już w drugiej kwarcie sytuacja się odmieniła i to AZS UMCS wyszedł na prowadzenie sięgające nawet 9 pkt. Gospodarze jednak zniwelowali tę różnicę i doprowadzili do bardzo nerwowej końcówki. Na 98 sek. przed końcową syreną Żubry przegrywały jedynie 70:71. Kolejne 5 „oczek” zdobyli lublinianie i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. W niej zmierzą się z dużo silniejszym przeciwnikiem – KK Polonią Bytom. (kk)

Żubry Leo-Sped Białystok – AZS UMCS Lublin 72:76 (21:22, 19:22, 18:17, 14:15)

Żubry: Misiewicz 26 (3x3), Zabielski 20, Borowik 9 (1x3), Kalinowski 7 (2x3), Kujawa 6 (1x3) oraz Monach 4, Bombrych 0, Niewiński 0.

AZS UMCS: B. Karolak 18 (2x3), Dusiło 9 (1x3), Tradecki 6 (1x3), A. Myśliwiec 6, Stefaniuk 4 oraz D. Myśliwiec 22 (5x3), Wiśniewski 9, Krzeszowski 2, P. Jagoda 0, Ł. Beczek 0.

Sędziowali: Lasocki i Giza. Widzów: 400.

Stan rywalizacji: 0:2. Awans: AZS UMCS.