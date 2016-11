Znamy składy zespołów, które pojadą w drugiej lidze żużlowej

Do drugiej ligi po rocznych występach na zapleczu najlepszej ligi świata wracają więc drużyny z Krosna, Opola i Rawicza. Z kolei zmagania ligowców powrócą do Lublina, Gniezna, Poznania i Ostrowa Wlkp. Kluby z tych miast borykały się z problemami finansowymi i ich kibice byli pozbawieni ligowych emocji. Najdłużej, bo sześć lat na reaktywację czekano w stolicy Wielkopolski.

W sezonie zasadniczym zespoły rozegrają 12 meczów systemem każdy z każdym w formule mecz i rewanż. Cztery najlepsze kluby wystąpią w fazie play-off. Wyłoni ona zwycięzcę rozgrywek, który awansuje do Nice PLŻ. Druga drużyna rozegra baraż z przedostatnim zespołem wyższej klasy rozgrywkowej.

W ubiegły wtorek zakończył się trwający dwa tygodnie okres transferowy, w którym działacze mogli podpisywać umowy z zawodnikami. Kolejne okienka przewidziano już w trakcie sezonu. Potrwają one w dniach: 15-31 maja, 15-31 lipca i 1-15 września. W dowolnych momentach kluby będą mogły za to wypożyczać zawodników. Regulamin przyszłorocznych rozgrywek drugoligowcom daje jeszcze jedną możliwość wzmacniania składów. Każdy klub do 31 marca przyszłego roku będzie mógł podpisać umowy z dwoma juniorami z PGE Ekstraligi, którzy pod warunkiem zgody macierzystych zespołów będą mogli występować w meczach PLŻ2, ale tylko na pozycjach seniorskich.

Kluby drugiej ligi były przeciwne wprowadzeniu takiego rozwiązania, ale Polski Związek Motorowy opracowując regulamin nie uwzględnił tego stanowiska. Doszło nawet do tego, że prezes Kolejarza Opole Grzegorz Sawicki zaapelował do władz innych zespołów, by nie korzystali z możliwości wystawiania „gościa”. Na razie trudno wyrokować, czy w tym przypadku środowisko zachowa się solidarnie.

Kolejną zmianą w PLŻ2 jest wprowadzenie limitu obcokrajowców. Każda drużyna w składzie meczowym będzie mogła wystawić tylko dwóch żużlowców z zagranicznym paszportem, co w zamyśle PZMot ma stworzyć więcej okazji do jazdy polskim zawodnikom. Inna nowość to możliwość rozgrywania meczów w soboty.

Składy klubów PLŻ2

KSM Krosno

Seniorzy: David Bellego (Francja), Tobias Busch (Niemcy), Ilja Czałow (Rosja), Mariusz Fierlej, Nikolaj Busk Jakobsen (Dania), Roman Lachbaum (Rosja), Andreas Lyager (Dania), Kamil Pulczyński, Mariusz Puszakowski. Juniorzy: Adrian Bialk.

Kolejarz Opole

Seniorzy: Max Dilger (Niemcy), Daniel Gappmaier (Austria), Denis Gizatullin (Rosja), Adrian Gomólski, Michał Łopaczewski, Martin Malek (Czechy), Marcin Rempała, Tomasz Rempała, Ondrej Smetana (Czechy), Jesper Soegaard (Dania), Dawid Stachyra, Kevin Woelbert (Niemcy). Juniorzy: Tomasz Gąsior, Kamil Kamiński, Tomasz Olszak. Trener: Wojciech Załuski.

Kolejarz Rawicz

Seniorzy: Stanisław Mielniczuk (Ukraina).

GTM Start Gniezno

Seniorzy: Oliver Berntzon (Szwecja), Jonas Davidsson (Szwecja), Adrian Gała, Krzysztof Jabłoński, Mirosław Jabłoński, Thomas Joergensen (Dania), Eduard Krcmar (Czechy), Matej Kus (Czechy), Danny Maasen (Niemcy), Marcin Nowak. Juniorzy: Kevin Fajfer, Patryk Fajfer.

KM Cross Lublin

Seniorzy: Stanisław Burza, Patrik Hansen (Dania), Daniel Jeleniewski, Maciej Kuciapa, Robert Lambert (Wielka Brytania), Paweł Miesiąc, Bjarne Pedersen (Dania). Juniorzy: Eryk Borczuch, Kamil Brzeziński, Dawid Flis, Maciej Kuromonow, Emil Peroń, Krystian Włodarczyk. Trener: Dariusz Śledź.

PSŻ Poznań

Seniorzy: Władimir Borodulin (Rosja), Mateusz Borowicz, Frederik Jakobsen (Dania), Marcel Kajzer, Wojciech Lisiecki, Steven Mauer (Niemcy), Dominik Moeser (Niemcy), Kasper Lykke Nielsen (Dania), Łukasz Przedpełski, Daniel Pytel, Adam Strzelec. Trener: Tomasz Bajerski.

TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.

Seniorzy: Kamil Brzozowski, Patryk Dolny, Adam Ellis (Wielka Brytania), Kenneth Hansen (Dania), Jonas Jeppesen (Dania), Sam Masters (Australia), Łukasz Sówka, Zbigniew Suchecki. Juniorzy: Dawid Kostecki. Trener: Mariusz Staszewski.