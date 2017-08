Daniel Jeleniewski (Speed Car Motor): Jeszcze mam rezerwę

W weekend zakończyła się runda zasadnicza 2. Ligi Żużlowej. W ostatniej kolejce pauzowaliście, ale wasza uwaga była skupiona na meczu w Opolu, gdzie Stal-Met Kolejarz podejmował Start Gniezno. Gdyby przynajmniej zremisował, to wy, a nie Start wygralibyście pierwszą część sezonu i w półfinałach play-off trafilibyście na teoretycznie słabszego rywala.

– Po cichu liczyłem na to, że opolanie sprawią niespodziankę. Ale patrząc na to realnie, to trudno było się spodziewać innego wyniku niż wygrana gnieźnian. Nie ma co tego roztrząsać. Naszym kolejnym przeciwnikiem będzie Ostrovia i przygotowania do tego dwumeczu są teraz dla nas najważniejsze.

W rundzie zasadniczej u siebie pokonaliście ostrowian i przegraliście z nimi na wyjeździe, ale punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu padła waszym łupem. To działa motywująco?

– Teraz to będą zupełnie inne zawody i nie ma co wracać do tego, co było. Musimy wyciągnąć wnioski dotyczące ustawień naszych motocykli i ostrowskiego toru. W pierwszym meczu półfinałowym chcemy tam powalczyć o jak najlepszy wynik, żeby rewanż w Lublinie był dla nas formalnością.

Jak oceniasz cała rundę w waszym wykonaniu?

– Moim zdaniem była bardzo dobra. Nie ukrywam, że zawiedliśmy w Gnieźnie, szkoda też spotkania w Ostrowie, gdzie trochę za późno się przebudziliśmy. Ale patrząc na całokształt, to był on zgodny z naszymi oczekiwaniami.

A jeśli chodzi o twoje indywidualne występy?

– Mam sobie wiele do zarzucenia w związku z moim występem w Gnieźnie, gdzie zdobyłem tylko pięć punktów. Nie tak to powinno wyglądać i jeśli będzie nam dane wystąpić tam w finale, to zrobię wszystko, żeby uzyskać lepszy wynik. W pozostałych spotkaniach może nie zdobywałem kompletów, ale za każdym razem sięgałem po dwucyfrowe zdobycze. Zdaję sobie jednak sprawę, że stać mnie na więcej i jeszcze mam rezerwę.

Trener Dariusz Śledź po meczu z Kolejarzem Opole przyznał, że część zawodników próbowała nowych rozwiązań. U ciebie także pojawiły się jakieś nowinki sprzętowe?

– Nie planuję żadnych inwestycji w sprzęt. W tej chwili się są mi one potrzebne, mogłyby tylko wprowadzić zamieszanie. Mam dobre motocykle, pozostaje kwestia dogrania szczegółów i poprawienia ustawień. Cały czas pracuję nad tym z moimi mechanikami.

Terminarz fazy play-off 2. Ligi żużlowej

Półfinały: Naturalna Medycyna PSŻ Poznań – Start Gniezno * Ostrovia Ostrów Wlkp. – Speed Car Motor Lublin (pierwsze mecze 19/20 sierpnia, rewanże 2/3 września, na pierwszym miejscu podani gospodarze pierwszych spotkań).

Finał: 9/10 i 16/17 września.

Baraż o prawo startu w Nice 1. LŻ: 1 i 8 października

Wyjazd do Ostrowa

Kibice żużlowego Motoru organizują wyjazd na pierwszy mecz półfinałowy w Ostrowie Wlkp. Koszt przejazdu w obie strony wynosi 80 zł plus zakup biletu na zawody (15 zł normalny i 15 zł ulgowy). Zapisy trwają do poniedziałku 14 sierpnia pod numerem telefonu 882 766 523. – Osoby, które na ten mecz wybierają się własnym środkiem transportu, również mają obowiązek wpisać się na listę – informują członkowie Stowarzyszenia Kibiców Lubelskiego Żużla „Speedway Euphoria”.