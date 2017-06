Dwa dni z żużlem w Lublinie

Speed Car Motor swój kolejny mecz ligowy rozegra dopiero 9 lipca, ale to nie znaczy, że w Lublinie w najbliższym czasie nie będzie można obejrzeć ciekawych zawodów. Dzisiaj odbędą się eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Na piątek zaplanowano z kolei VI rundę Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Obie imprezy wystartują o godz. 17.30. W czwartek na torze przy Al. Zygmuntowskich pojawią się młodzi żużlowcy: Włókniarza Częstochowa (Oskar Polis i Michał Gruchalski), Fogo Unii Leszno (Bartosz Smektała i Dominik Kubera). Stali Rzeszów (Wiktor Lampart, Patryk Wojdyło i Mateusz Rząsza), Unii Tarnów (Patryk Rolnicki i Michał Nowiński), a także przedstawiciele gospodarzy: Maciej Kuromonow, Kamil Brzeziński i Krystian Włodarczyk.

W piątek oprócz ekip z: Lublina (w składzie ma być dodatkowo Dawid Flis), Tarnowa (dodatkowym zawodnikiem będzie Krystian Stefanów) i Rzeszowa (to samo zestawienie, co w czwartek) do rywalizacji przystąpią także: Arge Speedway Wanda Kraków (tylko Piotr Pióro), KSM Krosno (Adrian Bialk, Oskar Nocuń i Kamil Tomaszewski), Lokomotiv Daugavpils (Davis Kurmis, Artjoms Trofimovs i Olegs Mihailovs) oraz ROW Rybnik (Lars Skupień, Dawid Jona i Robert Chmiel).

Ceny biletów na obie imprezy nie są zbyt wygórowane. Posiadacze karnetów na mecze Speed Car Motoru wejdą na stadion za darmo. Dzieci do lat 12 mogą obejrzeć zawody za złotówkę. Dla reszty osób wejściówką będzie zakupienie programu meczowego, który będzie kosztował 5 zł.