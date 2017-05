Juniorzy Speed Car Motor Lublin poznali rywali

Od tego roku rozgrywki organizowane do tej pory pod szyldem Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski zostaną zastąpione Drużynowymi Mistrzostwami Polski Juniorów. Będą one trzystopniowe, a pierwszą fazą będą rundy eliminacyjne. 22 zespoły zostały podzielone na dwie grupy ośmiozespołowe i jedną, w której rywalizować będzie siedem drużyn. 14 najlepszych ekip awansuje do półfinałów, które wyłonią siedmiu uczestników turnieju finałowego.

Speed Car Motor Lublin trafił do grupy A. Rywalami lublinian będą: ROW Rybnik, Stal Rzeszów, Arge Speedway Wanda Kraków, Grupa Azoty Unia Tarnów, Lokomotiv Daugavpils oraz KSM Krosno. Początek zmagań zaplanowano na najbliższy wtorek 16 maja w Rybniku, a już dzień później rywalizacja odbędzie się na torze w Rzeszowie. Według ogłoszonego przez Główną Komisję Sportu Żużlowego kalendarza zawody szóstej rundy mają odbyć się w Lublinie. I tu pojawia się problem, bo w związku z młodzieżowymi mistrzostwami Europy w piłce nożnej stadion przy Al. Zygmuntowskich od 5 czerwca będzie w dyspozycji UEFA. Mają tu odbywać się treningi drużyn, które swoje mecze będą rozgrywać na Arenie Lublin, a w tym czasie żużlowcy nie będą mogli korzystać z obiektu.

– W tej sytuacji musimy dokonać zamiany terminów. W najbliższych dniach poinformujemy o tym GKSŻ – mówi Piotr Więckowski, menadżer Speed Car Motoru.

Startujące w przyszłym tygodniu rozgrywki młodzi lublinianie rozpoczną bez etatowego młodzieżowca Emila Peronia, który w meczu 2. Ligi Żużlowej w Krośnie w wyniku upadku doznał złamania ręki. – Sam wypadek nie wydawał się poważny, ale czułem ból. Pojechałem do szpitala na prześwietlenie i okazało się, że ręka jest złamana. W niedzielę przeszedłem zabieg, mam dwa druty w nadgarstku. Jeszcze nie wiem, jak długo będę pauzował, ale myślę, że potrwa to co najmniej miesiąc – mówi zawodnik.

Żużlowiec może więc stracić nawet sześć z siedmiu rund DMPJ, choć wszystko zależy od tempa, w jakim będzie przebiegać rehabilitacja. Pod jego nieobecność lublinianie w rozgrywkach będą występować w trzyosobowym składzie z Kamilem Brzezińskim, Maciejem Kuromonowem oraz Dawidem Flisem.

Szkółka czeka

Na wtorek zaplanowano pierwsze w tym roku zajęcia szkółki żużlowej KM Cross Lublin. Udział w nich mogą wziąć wszyscy chętni w wieku od 13 do 16 lat. Koniecznym warunkiem do rozpoczęcia treningów jest pojawienie się na stadionie przy Al. Zygmuntowskich z rodzicem bądź opiekunem i złożenie przez niego pisemnej zgody. Zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki o godz. 17, a udział w nich jest bezpłatny. Klub zapewnia także sprzęt. Szkółka działa od 2015 roku, a do tej pory żużlowe licencje uzyskało ośmiu zawodników. Czterech z nich zdążyło już zadebiutować w ligowych rozgrywkach.