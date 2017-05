Motor jedzie po piąte zwycięstwo. Dziś mecz z GTM

GTM Start rozpoczął sezon od pewnego zwycięstwa 53:37 nad Kolejarzem Opole 53:37. Następnie podopieczni jeżdżącego trenera Krzysztofa Jabłońskiego rozbili na wyjeździe Kolejarza Rawicz 58:32. W maju poszło im już jednak znacznie gorzej, bo zaledwie zremisowali na wyjeździe z KSM Krosno 45:45.

Odpowiedzialność za słaby występ spadła na barki Jonasa Davidssona i Adriana Gały. Obaj nie znaleźli się w składzie na niedzielne zawody. Szweda zastąpił jego rodak – Oliver Berntzon, a w miejsce Gały, Jabłoński zdecydował się postawić na samego siebie.

Do składu Motoru powraca Stanisław Burza. Kolejny raz zabraknie natomiast Roberta Lamberta. Anglik w niedzielę ścigać się będzie w swojej rodzimej lidze w meczu Newcastle Diamonds - Peterborough Panthers.

– Już przed sezonem wiedzieliśmy, że tak to może wyglądać, bo Robert ma zobowiązania w Anglii. Ten terminarz angielski też gdzieś się tam zmienia, jakieś imprezy dochodzą, ale cieszymy się, że mamy Roberta w naszej ekipie i że w kluczowych momentach sezonu najprawdopodobniej będzie z nami – przekonuje Dariusz Śledź, trener lubelskiego zespołu.

Koziołki, które po czterech meczach mają na koncie komplet punktów, przed kilkoma dniami pokonały Kolejarza Opole 49:40. – To spotkanie się dobrze układało i – nie lubię tego mówić – od początku wyglądało, że mamy ten mecz pod kontrolą. Do końca trzymaliśmy wynik, kontrolowaliśmy go i zwyciężyliśmy tak, jak sobie założyliśmy – dodaje Śledź, który przed niedzielnym spotkaniem nie jest jednak przesadnie pewny siebie.

– Początek jest udany, dobrze nam się wiedzie. Chcielibyśmy podtrzymać tą passę, ale przyjeżdża do nas mocny rywal. Trudne spotkanie przed nami, ale jednocześnie interesujące dla kibiców. Spodziewamy się ciężkiej walki, nastawiamy się na nią. Gnieźnianie mają fajną ekipę i na pewno tanio skóry nie sprzedadzą – ocenia szkoleniowiec.

Najważniejsza wiadomość jest taka, że kibicom ani żużlowcom nie powinna przeszkadzać pogoda. Wstępne prognozy są optymistyczne. Zakładają temperaturę w granicach 20°C, lekki wiatr i brak opadów.

Ulgowe bilety na mecz ze Startem Gniezno kosztują 18 zł, a normalne 24 zł. Bilet dziecięcy to wydatek zaledwie 1 zł. Jednocześnie klub obniżył ceny karnetów na sezon zasadniczy. Teraz można je zakupić w cenie 72 zł, a na trybunę zadaszoną 200 zł.

Awizowane składy

Speed Car Motor Lublin: 9. Bjarne Pedersen, 10. Stanisław Burza, 11. Paweł Miesiąc, 12. Maciej Kuciapa, 13. Daniel Jeleniewski, 14. Maciej Kuromonow.

GTM Start Gniezno: 1. Marcin Nowak, 2. Oliver Berntzon, 3. Krzysztof Jabłoński, 4. Eduard Krcmar, 5. Mirosław Jabłoński, 6. Damian Stalkowski.