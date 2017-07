Speed Car Motor Lublin - Stal-Met Kolejarz Opole, w sobotę o godz. 18.30

„Koziołki” są liderem drugoligowej tabeli, ale nawet wysokie zwycięstwo nad Kolejarzem i zgarnięcie punktu bonusowego (w pierwszym meczu w Opolu lublinianie wygrali 49:40) nie zagwarantuje im pierwszego miejsca na zakończenie rundy.

Do rozegrania pozostanie jeszcze jedna kolejka, w której podopieczni trenera Dariusza Śledzia będą pauzować, a ponadto wicelidera z Gniezna czeka jeszcze zaległe spotkanie w Poznaniu. Mało prawdopodobne jest, aby żużlowcy Startu w którymś z trzech ostatnich pojedynków zaliczyli wpadkę, dlatego wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to oni przystąpią do fazy play-off z pozycji lidera. A to oznacza dla nich teoretycznie słabszego przeciwnika na początku kolejnej rundy. Lublinianie najpewniej trafią na mocny zespół z Ostrowa.

- Nie postrzegam tego w ten sposób. Niezależnie od tego, czy przyjdzie nam się mierzyć z Ostrovią, czy ekipą z Poznania, trzeba będzie jechać. Ale żeby móc myśleć o fazie play-off, najpierw musimy wygrać z Kolejarzem. Nie ma tu mowy o odpuszczaniu czy taryfie ulgowej – zapowiada Daniel Jeleniewski, kapitan Speed Car Motoru.

W awizowanym składzie lublinian znalazło się miejsce dla Macieja Kuciapy i Oskara Bobera. Pierwszy z nich po nieco słabszych występach ostatnio stracił zaufanie szkoleniowca, ale teraz będzie miało okazję udowodnić, że może być silnym punktem zespołu w fazie play-off. Z kolei Bober w tym sezonie w barwach „Koziołków” startuje w charakterze gościa i w sobotę zaliczy swój trzeci występ w tym roku na drugoligowych torach.

Po gościa sięgnęli także opolanie, którzy do Lublina przyjadą z Robertem Chmielem z ROW-u Rybnik. W składzie Kolejarza zabraknie za to mającego problemy wizowe Denisa Gizatullina, który w zestawieniu najskuteczniejszych zawodników 2. LŻ zajmuje drugie miejsce. Ustępuje tylko zawodnikowi Speed Car Motoru Robertowi Lambertowi, którego także zabraknie w sobotnim meczu.

Lubelscy żużlowcy liczą na swoich wiernych kibiców, którzy w tym roku bardzo licznie przychodzą na ich mecze, także te z teoretycznie dużo słabszymi rywalami.

- To nawet spore zaskoczenie, że frekwencja już od początku sezonu jest taka wysoka. Ale dla nas to dodatkowa motywacja i dowód na to, że pod względem kibicowskim lubelski żużel jest bardzo mocny – podsumowuje Jeleniewski.

Bilety na sobotnie zawody będzie można kupić dziś w godz. 16.30-19.30 w kasach stadionu przy Al. Zygmuntowskich. W dniu meczu będą one otwarte od godz. 12.

Awizowane składy:

Stal-Met Kolejarz Opole: 1. Adrian Gomólski, 2. Marcin Rempała, 3. Michał Łopaczewski, 4. Robert Chmiel, 5. Kevin Woelbert, 6. Jarosław Krzywosz.

Speed Car Motor Lublin: 9. Bjarne Pedersen, 10. Oskar Bober, 11. Paweł Miesiąc, 12. Maciej Kuciapa, 13. Daniel Jeleniewski, 14. Emil Peroń.