Speed Car Motor Lublin - TŻ Ostrovia. Ciąg dalszy walki o awans

Co najmniej różnicą dwóch punktów musi pokonać Ostrovię Ostrów Wlkp. Speed Car Motoru Lublin, by awansować do finału 2. Ligi Żużlowej. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o godz. 18.30

Pierwsze spotkanie półfinałowe zakończyło się zwycięstwem ostrowian 46:44. Faworytem rewanżu wydają się być lublinianie, którym do awansu do finału wystarczy wygrana w takich samych rozmiarach. Według regulaminu rozgrywek przy remisowym wyniku w dwumeczu premiowana jest drużyna, która zajęła wyższą pozycję w tabeli po rundzie zasadniczej.

– To nie będzie formalność. Nie spodziewamy się łatwego meczu, bo ostrowianie przyjadą do nas, żeby powalczyć. Jakby nie patrzeć, mają dwupunktową zaliczkę i to my musimy to spotkanie wygrać – przestrzega Dariusz Śledź, Speed Car Motoru Lublin.

Na korzyść gospodarzy przemawia jednak fakt, że wystąpią oni w najmocniejszym składzie. W ich szeregach wystartuje najskuteczniejszy zawodnik 2. LŻ Robert Lambert, którego zabrakło w pierwszym meczu. Jedyną niewiadomą pozostaje obsada pozycji nr 10. O miejsce rywalizują Maciej Kuciapa i Stanisław Burza, a szkoleniowiec lublinian zapowiada, że o wszystkim zadecyduje forma na ostatnich treningach przed spotkaniem.

Wzmocnieni do niedzielnych zawodów przystąpią jednak także ostrowianie. Po kontuzji obojczyka do jazdy wrócił Sam Masters, który w zestawieniu czołowych jeźdźców ligi jest trzeci. Australijczyk znalazł się w awizowanym składzie gości i nie jest wykluczone, że wykorzysta znajomość lubelskiego toru, bo w sezonie 2015 startował w barwach klubu z Lublina.

– To ich czołowy zawodnik i na pewno jego powrót jest dobrą wiadomością dla naszych rywali. Ale my jedziemy u siebie i będziemy musieli go jakoś zneutralizować. Mam nadzieję, że zaskoczymy ich w pierwszych biegach i od początku zawodów będziemy budować przewagę – mówi trener Śledź.

W szeregach gości możliwe są jednak zmiany. W razie potrzeby do dyspozycji trenera Mariusza Staszewskiego mogą być Adam Ellis i Jonas Jeppesen, którzy w sobotę będą startować w finale Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów w Rybniku. W tych samych zawodach wystąpi Lambert, który będzie kapitanem reprezentacji Wielkiej Brytanii.

Awizowane składy

Motor: 9. Pedersen, 10 -, 11. Miesiąc, 12. Lambert, 13. Jeleniewski, 14. Bober, 15. Peroń.

Ostrovia: 1. Hansen, 2. Sówka, 3. Brzozowski, 4. Dolny, 5. Masters, 6. Nowacki.

Bilety

Wejściówki na niedzielny mecz można kupić w kasach stadionu przy Al. Zygmuntowskich. Będą one otwarte w sobotę w godz. 12-16, a w niedzielę od godz. 12. Ceny biletów: normalny – 25 zł, ulgowy – 18 zł, dziecięcy (do 12 lat) – 5 zł. W fazie play-off nie obowiązują karnety z rundy zasadniczej.