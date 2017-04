Speed Car Motor Lublin zaczyna sezon w Opolu

Trener Dariusz Śledź zdecydował się na drobne korekty w porównaniu do ustawienia próbowanego w niedawnym treningu punktowanym (fot. WOJCIECH NIEŚPIAŁOWSKI)

W rozegranej przed tygodniem kolejce inaugurującej rozgrywki 2.LŻ lublinianie pauzowali. Z kolei Kolejarz rozpoczął sezon od meczu w Gnieźnie, gdzie przegrał z miejscowym Startem 37:53. Liderem opolskiej ekipy był powracający na polskie tory Kevin Woelbert, który zdobył 13 punktów. Dziesięć „oczek” i dwa bonusy dołożył Denis Gizatullin.

– Niemiec po słabszym początku dopasował się i do końca pojechał bardzo dobrze. Także Rosjanin pokazał się z niezłej strony. Pojedziemy na trudnym terenie, ale myślę, że mamy nie gorszych zawodników. Nie ma co ukrywać, że będziemy faworytem tego spotkania i zamierzamy wywiązać się z tej roli – deklaruje Dariusz Śledź, trener Speed Car Motoru.

Skład lublinian na to spotkanie nie jest niespodzianką, bo „Koziołki” pojadą do Opola w optymalnym zestawieniu. W pierwszej parze występować będą Bjarne Pedersen i Maciej Kuciapa, w drugiej Paweł Miesiac i Robert Lambert, a kapitan Daniel Jeleniewski w trzech pierwszych wyścigach będzie startować z juniorami. Tym ustawieniem szkoleniowiec zaskoczył nieco kibiców, którzy spodziewali się podobnego układu, co w rozegranym pod koniec marca na lubelskim torze treningu punktowanym. Wtedy pierwszą parę tworzyli Pedersen i Lambert, a drugą Miesiąc i Kuciapa.

Na zmiany w porównaniu do meczu w Gnieźnie zdecydował się trener opolan Wojciech Załuski. W awizowanym składzie miejsce Marcina Rempały zajął Michał Łopaczewski, który będzie startował z Gizatullinem. Adrian Gomólski poprowadzi natomiast drugą parę wspólnie z doskonale znanym lubelskim kibicom Dawidem Stachyrą.

Niewiadomą pozostaje forma juniorów. Ci z Opola przed tygodniem kompletnie zawiedli, w sumie zdobywając zaledwie jeden punkt. Z kolei młodzieżowcy z Lublina Emil Peroń i Kamil Brzeziński choć w ubiegłym roku zaliczyli epizodyczne występy w pierwszoligowych Stali Rzeszów i Wandzie Kraków, to tak naprawdę dopiero zaczynają przygodę z poważnym ligowym ściganiem.

– Cieszę się, ze znalazłem się w składzie i mam nadzieję, że pojadę co najmniej tak, jak w niedawnym sparingu w Krakowie. Kilka razy startowałem w Opolu i lubię ten tor. Chcę pomóc drużynie w walce o korzystny wynik – zapowiada Peroń.

Drugą kolejkę 2.LŻ zainauguruje sobotni mecz Kolejarza Rawicz z Ostrovią Ostrów Wlkp. Spotkanie KSM Krosno ze Startem Gniezno zostało przełożone na 14 maja. Z kolei ligowy debiut Speed Car Motoru przed własną publicznością odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia. Lublinianie o godz. 18.30 podejmą Ostrovię.

Awizowane składy

Speed Car Motor Lublin: 1. Bjarne Pedersen, 2. Maciej Kuciapa, 3. Paweł Miesiąc, 4. Robert Lambert, 5. Daniel Jeleniewski, 6. Emil Peroń.

Stal-Met Kolejarz Opole: 9. Denis Gizatullin, 10. Michał Łopaczewski, 11. Adrian Gomólski, 12. Dawid Stachyra, 13. Kevin Woelbert, 14. Tomasz Olczak.