Co pokaże Robert Lambert na zawodach w Wielkiej Brytani?

Jego kariera mimo młodego wieku jest już bardzo bogata. Aż dziw czasem bierze, że Lambert ma dopiero 20 lat. Stąd też udział w indywidualnych mistrzostwach swojego kraju w gronie młodzieżowców. Na początku maja to właśnie nasz bohater wygrał te rozgrywki, a już w czerwcu świetnie zaprezentował się w gronie seniorów. Dwa złota w tak krótkim odstępie czasie bardzo dobrze pokazują, w jakim momencie kariery znajduje się zawodnik Motoru Lublin.

Jedenastego czerwca na stadionie w Manchesterze zdeklasował swoich rywali, odnosząc komplet zwycięstw. Radość była jeszcze większa, gdyż wygrana w indywidualnych mistrzostwach Wielkiej Brytanii daje przepustkę do startu w Grand Prix na Millenium Stadium w Cardiff.

Młody Lambert bardzo dobrze wpisał się koncepcję budowania składu Motoru Lublin. Połączenie rutyny z polotem daje obecnie tamtej ekipie prowadzenie na zapleczu najlepszej ligi świata, a Brytyjczyk jest bardzo ważnym elementem tej układanki. Dobry sezon został już okraszony konkretnymi zdobyczami, do których na pewno trzeba zaliczyć srebrny medal wywalczony wspólnie z Wielką Brytanią w rozgrywkach Speedway of Nations.

Jeżeli ktoś chciałby wrzucić kamyczek do ogródka Roberta Lamberta, to zdecydowanie nie poszło mu rundzie eliminacyjnej SEC-u w Pardubicach. Wydawało się, że marzenia o starcie w gronie najlepszych żużlowców trzeba będzie odłożyć na przyszłe lata, ale ostatecznie młodzian z Wielkiej Brytanii skorzystał na wycofaniu się z rozgrywek Artema Laguty. Organizatorzy zdecydowali się zastąpić Rosjanina właśnie Lambertem, który sprawił, że do stawki dołączyło kolejne państwo, a przecież promocja speedwaya w całej Europie jest tutaj kluczowa.

Czego możemy się spodziewać po starcie Lamberta we wszystkich czterech turniejach? Przede wszystkim niesłychanej ambicji. 20-latek sam podkreśla, że za każdym razem walczy o zwycięstwo. Jego idolem jest Nicki Pedersen, co dodatkowo może nam wyjaśnić, z jakiego typu zawodnikiem mamy do czynienia.

Wejściówki na inauguracyjną rundę TAURON Speedway Euro Championship, która odbędzie się w sobotę, o godzinie 18.30 w Gnieźnie, są cały czas w sprzedaży. Można je nabyć za pomocą portalu ebilet.pl (https://www.ebilet.pl/sport/sporty-motorowe/zuzel-mecz/).

Lista startowa: 1. Andreas Jonsson (Szwecja), 2. Leon Madsen (Dania), 3. Emil Sayfutdinov (Rosja), 4. Robert Lambert (Wielka Brytania), 5. Peter Kildemand (Dania), 6. Krzysztof Kasprzak (Polska), 7. Vaclav Milik (Czechy), 8. Jarosław Hampel (Polska), 9. Kai Huckenbeck (Niemcy), 10. Adrian Gała (Polska), 11. Josef Franc (Czechy), 12. Andrey Kudryashov (Rosja), 13. Andzejs Lebedevs (Łotwa), 14. Piotr Pawlicki (Polska), 15. Antonio Lindbaeck (Szwecja), 16. Mikkel Michelsen (Dania), 17. Robert Chmiel (Polska), 18. Norbert Krakowiak (Polska).