Juniorzy Speed Car Motor rywalizowali w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów

W pierwszym turnieju na tarnowskim stadionie w Mościcach Speed Car Motor nie był klasyfikowany. Powodem tego było spóźnienie się na zawody Oskara Bobera o 30 minut. Mimo dotarcia na stadion już na swój drugi start, sędzia zawodów nie dopuścił do startu 21-letniego zawodnika. Mimo to pozostali juniorzy pokazali się z bardzo dobrej strony. Wiktor Lampart kolejny raz udowodnił swoją wysoką formę w tym sezonie i zdobył 11 punktów. Dobry występ zanotował także Emil Peroń. 19-latek wywalczył 8 punktów, w tym wygrał dwa biegi.

Dzień później rywalizacja przeniosła się do Częstochowy. Tym razem w zawodach udział wziął Oskar Bober, jednak na torze pojawił się tylko raz i wjechał w taśmę. Można się domyślać, że po ostatnim upadku podczas ćwierćfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski 21-letni zawodnik nie jest w pełni zdrowy, a wyjechał na tor po to, aby jego koledzy zostali sklasyfikowani w zawodach. Emil Peroń i Wiktor Lampart startując we dwóch zajęli bardzo dobre 3-4 miejsce wraz z zawodnikami ROW-u Rybnik. Młodszy z braci Lampartów tym razem zdobył komplet punktów, a wychowanek Speed Car Motoru ponownie 8 oczek.

Tarnów:

I-II Grupa Azoty Unia Tarnów – 22: 1. Patryk Rolnicki - 10 (3,2,2,3), 2. Dawid Rempała - 4 (2,1,1,d), 3. Mateusz Cierniak - 8 (3,0,3,2) * I-II ROW Rybnik – 22: 7. Lars Skupień - 8 (3,2,3,d), 8. Robert Chmiel - 9 (1,3,3,2), 9. Przemysław Giera - 5 (1,1,1,2) * III Orzeł Łódź – 20: 10. Jakub Miśkowiak - 10 (2,3,2,3), 11. Mateusz Błażykowski - 5 (0,1,3,1), 12. Maciej Kuromonow - 5 (0,2,2,1) * IV Stal Rzeszów – 17: 16. Arkadiusz Potoniec - 2 (2,d,-,-), 17. Aureliusz Bieliński - 5 (1,-,2,2), 18. Michał Curzytek - 7 (3,2,2,w), 27. Mateusz Rząsa - 3 (2,0,1) * V forBET Włókniarz Częstochowa – 15: 4. Bartosz Świącik - 0 (w,d,-,-), 5. Mateusz Świdnicki - 4 (w,1,0,3), 6. Adrian Woźniak - 0 (-,w,-,ns), 23. Michał Gruchalski - 11 (3,3,2,3) * VI KSM Krosno – 9: 19. Krystian Stefanów - 4 (0,1,1,2), 20. Konrad Stec - 5 (1,2,1,1), 21. Daniel Bajor - 0 (d,d,d,d) * niesklasyfikowany - Speed Car Motor Lublin – 19: 13. Wiktor Lampart - 11 (3,2,3,3), 14. Oskar Bober - 0 (ns,ns,ns,ns): 15. Emil Peroń - 8 (1,3,3,1)

Bieg po biegu: 1. (71,87) Rolnicki, Rempała, Świdnicki (w/u), Świącik (w/u), 2. (71,22) Skupień, Miśkowiak, Chmiel, Błażykowski, 3. (70,93) Lampart, Potoniec, Bieliński, 4. (71,03) Cierniak, Rolnicki, Stec, Stefanów, 5. (70,50) Gruchalski, Skupień, Giera, Świącik (d/4), 6. (70,41) Miśkowiak, Lampart, Peroń, Kuromonow, 7. (72,05) Curzytek, Rząsa, Stefanów, Bajor (d/4), 8. (71,46) Chmiel, Rolnicki, Giera, Cierniak, 9. (72,42) Gruchalski, Kuromonow, Błażykowski, Woźniak (w/u), 10. (72,77) Peroń, Stec, Bajor (d), 11. (71,11) Cierniak, Bieliński, Rempała, Potoniec (d/4), 12. (71,00) Lampart, Gruchalski, Świdnicki, 13. (72,05) Chmiel, Curzytek, Giera, Rząsa, 14. (73,55) Błażykowski, Kuromonow, Stec, Bajor (d/4), 15. (72,04) Peroń, Cierniak, Rempała, 16. (71,25) Gruchalski, Curzytek, Rząsa, Świdnicki, 17. (72,43) Skupień, Giera, Stefanów, Bajor (d/st), 18. (70,70) Rolnicki, Miśkowiak, Błażykowski, Rempała (d/4), 19. (73,88) Świdnicki, Stefanów, Stec, Woźniak, 20. (70,84) Lampart, Chmiel, Peroń, Skupień (d/1), 21. (71,13) Miśkowiak, Bieliński, Kuromonow, Curzytek (w/2min)

Częstochowa: I. forBET Włókniarz Częstochowa - 22 pkt: 1. Bartosz Świącik - 1 (0,t,1,-), 2. Mateusz Świdnicki - 4 (-,2,1,1), 3. Adrian Woźniak - 9 (-,3,3,3), 22. Michał Gruchalski - 8 (3,3,2) * II. Orzeł Łódź - 21 pkt: 7. Jakub Miśkowiak - 10 (2,2,3,3), 8. Mateusz Błażykowski - 5 (1,0,3,1), 9. Maciej Kuromonow - 6 (1,2,2,1) * III-IV. Speed Car Motor Lublin - 20 pkt: 10. Wiktor Lampart - 12 (3,3,3,3), 11. Oskar Bober - 0 (t,w/2min,w/2min,w/2min), 12. Emil Peroń - 8 (2,1,3,2) * III-IV. ROW Rybnik - 20 pkt: 4. Robert Chmiel - 11 (2,3,3,3), 5. Lars Skupień - 6 (1,t,3,2), 6. Przemysław Giera - 3 (w/u,2,u,1) * V. Grupa Azoty Unia Tarnów - 19 pkt: 19. Patryk Rolnicki - 8 (2,3,d,3), 20. Dawid Rempała - 3 (1,1,1,0), 21. Mateusz Cierniak - 8 (2,2,2,2) * VI. Stal Rzeszów - 15 pkt: 13. Arkadiusz Potoniec - 0 (-,d,-,-), 14. Michał Curzytek - 8 (3,3,2,d), 15. Mateusz Rząsa - 1 (1,d,-,w/2min), 26. Aureliusz Bieliński - 6 (2,w,2,2) * VII. KSM Krosno - 6 pkt: 16. Daniel Bajor - 0 (w/u,ns,ns,ns), 17. Krystian Stefanów - 3 (1,1,1,w/2min), 18. Konrad Stec - 3 (0,d,2,1)

Bieg po biegu: 1. Gruchalski, Chmiel, Skupień, Świącik , 2. Lampart, Miśkowiak, Błażykowski, Bober (t) , 3. Curzytek, Bieliński, Stefanów, Bajor (w) , 4. Gruchalski, Rolnicki, Rempała, Świącik (t) , 5. Chmiel, Miśkowiak, Kuromonow, Giera (w) , 6. Lampart, Peroń, Rząsa, Potoniec (d) , 7. Rolnicki, Cierniak, Stefanów, Stec , 8. Woźniak, Kuromonow, Świącik, Błażykowski , 9. Chmiel, Giera, Peroń, Bober (w) , 10. Curzytek, Cierniak, Rempała, Rząsa (d) , 11. Woźniak, Świdnicki, Stefanów, Bajor , 12. Chmiel, Curzytek, Bieliński (w), Skupień (t) , 13. Błażykowski, Kuromonow, Bajor, Stec (d) , 14. Peroń, Cierniak, Rempała, Bober (w) , 15. Woźniak, Bieliński, Świdnicki, Curzytek (d) , 16. Skupień, Stec, Bajor, Giera (u) , 17. Miśkowiak, Cierniak, Kuromonow, Rolnicki (d) , 18. Lampart, Gruchalski, Świdnicki, Bober (w) , 19. Rolnicki, Skupień, Giera, Rempała , 20. Miśkowiak, Bieliński, Błażykowski, Rząsa (w) . 21. Lampart, Peroń, Stec, Stefanów (w).