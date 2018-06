Polonia rozgromiona. Lider zostaje w Lublinie! (zdjęcia)

Lubelscy żużlowcy przeszli przez pierwszą rundę jak burza, notując sześć zwycięstw i zaledwie jeden remis (na inaugurację sezonu z Orłem Łódź). Dlatego kibice przed niedzielnym meczem liczyli na podtrzymanie zwycięskiej passy, tym bardziej że „Koziołki” dwa tygodnie temu wygrały w Pile i przed własną publicznością chciały dopisać kolejny komplet punktów.

Przed rewanżem w lubelskim zespole doszło do kilku zmian. Okazję do pierwszego ligowego występu otrzymał Paweł Miesiąc, zastępując Sama Mastersa. Z kolei za Oskara Bobera w składzie pojawił się Emil Pietroń. – Oskar cały czas odczuwa ból ręki. Nie podejrzewam jednak żeby jego przerwa w startach była długa – uspokajał kibiców trener Śledź.

Niedzielne zawody lublinianie zaczęli w imponujący sposób i w pierwszych dwóch wyścigach zanotowali podwójne zwycięstwa. Po tych biegach przebudzili się goście. Rafał Okoniewski i Paweł Łaguta zdobyli cztery „oczka” ale jak się potem okazało był to jednorazowy zryw. W dalszej fazie spotkania na torze rządził już bowiem tylko Speed Car. Brawurowa jazda lublinian spowodowała, że już po piątym biegu Daniel Jeleniewski i spółka prowadzili 21:9 i stało się jasne, że Polonia nie będzie w stanie sprawić niespodzianki. Gospodarze kroczyli od wygranej do wygranej i tylko w ósmym biegu zanotowali remis i przed biegami nominowanymi prowadzili 57:21. Polonia drugi start wygrała dopiero w przedostatniej próbie wygrywając 4:2. Ostatnie słowo należało jednak do „Koziołków”. Co prawda za pierwszym podejściem bieg został przerwany bo Dawid Lampart utrudniał start, ale w powtórce wspólnie z Robertem Lambertem sięgnął po podwójną wygraną i mecz zakończył się bardzo efektowną wygraną lublinian 64:26. Dzięki tej wygranej Speed Car Motor nadal jest niepokonany i w pełni zasłużenie zajmuje fotel lidera Nice Pierwszej Ligi Żużlowej.

W kolejnym meczu zawodnicy Dariusza Śledzia zmierzą się na wyjeździe z Agre Speedway Wandą Kraków. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca o godzinie 14:45.

Speed Car Motor Lublin – Euro Finannce Polonia Piła 64:26

Speed Car Motor: 9. Dawid Lampart - 13+2 (2*,3,3,3,2*) * 10. Paweł Miesiąc - 9+1 (3,1,2*,3) * 11. Daniel Jeleniewski - 8+1 (0,2*,3,3) * 12. Robert Lambert - 12+2 (2,3,2*,2*,3) * 13. Andreas Jonsson - 9+2 (3,2*,2,2*) * 14. Emil Peroń - 6+1 (2*,3,1,0) * 15. Wiktor Lampart - 7+1 (3,1,1*,2).

Polonia Piła: 1. Tomasz Gapiński - 9 (1,1,3,1,2,1) * 2. Adrian Cyfer - 3 (0,0,-,-,3) * 3. Rafał Okoniewski - 5 (3,1,0,1,d) * 4. Paweł Łaguta - 2 (1,0,d,0,1) * 5. Tomas H. Jonasson - 6 (2,2,1,1,w) * 6. Patryk Fajfer - 1 (1,0,0) * 7. Paweł Staniszewski - 0 (0,0,0).

Sędziował: Remigiusz Substyk. Widzów: 7000. Pierwszy mecz: 49:41 dla Motoru, bonus.

Bieg po biegu: 1. Miesiąc, Lampart, Gapiński, Cyfer - 5:1 - (5:1) * 2. Lampart, Peroń, Fajfer, Staniszewski - 5:1 - (10:2) * 3. Okoniewski, Lambert, Łaguta, Jeleniewski - 2:4 - (12:6) * 4. Jonsson, Jonasson, Lampart, Staniszewski - 4:2 - (16:8) * 5. Lambert, Jeleniewski, Gapiński, Cyfer - 5:1 - (21:9) * 6. Peroń, Jonsson, Okoniewski, Łaguta - 5:1 - (26:10) * 7. Lampart, Jonasson, Miesiąc, Fajfer - 4:2 - (30:12) * 8. Gapiński, Jonsson, Lampart, Okoniewski - 3:3 - (33:15) * 9. Lampart, Miesiąc, Okoniewski, Łaguta (d/3) - 5:1 - (38:16) * 10. Jeleniewski, Lambert, Jonasson, Staniszewski - 5:1 - (43:17) * 11. Miesiąc, Jonsson, Gapiński, Okoniewski (d/st) - 5:1 - (48:18) * 12. Jeleniewski, Gapiński, Peroń, Fajfer - 4:2 - (52:20) * 13. Lampart, Lambert, Jonasson, Łaguta - 5:1 - (57:21) * 14. Cyfer, Lampart, Łaguta, Peroń - 2:4 - (59:25) * 15. Lambert, Lampart, Gapiński, Jonasson (w/2min) - 5:1 - (64:26).