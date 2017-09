Kibice Speed Car Motoru organizuą wyjazd do Gniezna

Zapisy prowadzone będą w godz. 18-19 w restauracji Siedem Życzeń przy Al. Zygmuntowskich 4 (hala MOSiR). Koszt wyjazdu wynosi 80 zł, do tego samodzielnie trzeba kupić bilet na spotkanie. Można to zrobić za pośrednictwem serwisu tubilety.pl do soboty. Wejściówki kosztują: 20 zł – normalny i 15 zł – ulgowy, przysługujący także kobietom. Przy zakupie należy wybrać sektor C, przeznaczony dla fanów drużyny przyjezdnej.

Organizatorzy wyjazdu przypominają, że w świetle obowiązującego regulaminu kibice, którzy na ten mecz wybierają się własnym środkiem transportu i chcą dopingować swoją drużynę z sektora gości, również mają obowiązek wpisania się na listę. Mogą to zrobić drogą mailową, wysyłając na adres zapisyse@gmail.com swoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer rejestracyjny pojazdu, którym będą jechać na mecz. Termin zamknięcia listy to środa, 13 września, godz. 19:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc po godz. 18 na numer 507 485 075.