“Lublin to żużel”. Zobacz nowy spot Speed Car Motoru Lublin

„To było coś, co ciężko jest porównać do dzisiejszych czasów. To było coś, czym żyli wszyscy. Żyły zakłady pracy, ludzie na ulicach rozmawiali o wszystkim, z tygodnia na tydzień. Dzieciaki miały prawdziwych idoli. I nagle to wszystko się urwało na wiele, wiele lat. A teraz mam nadzieję, uda nam się wszystkim to powoli odbudować” – słyszymy w spocie.

Zdjęcia do filmu nakręcono podczas rozegranych w Lublinie 31 marca eliminacji Złotego Kasku.

Lubelscy żużlowcy ligowe zmagania rozpoczną od zaplanowanego na Lany Poniedziałek wyjazdowego meczu ze Stal-Met Kolejarzem Opole. Pierwsze spotkanie przy Al. Zygmuntowskich rozegrają w sobotę 22 kwietnia o godz. 18.30. Rywalem Speed Car Motoru będzie Ostrovia Ostrów Wielkopolski.