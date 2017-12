Oskar Bober zawodnikiem Speed Car Motoru. "Bardzo się cieszę, że wracam do domu"

Utalentowany 20-latek w rundzie zasadniczej tegorocznych rozgrywek startował w barwach Motoru jako gość. Przed fazą play-off został wypożyczony z ekstraligowej Betard Sparty Wrocław i miał duży wkład w awans zespołu do Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Fani lubelskiej drużyny liczyli, że młody zawodnik pozostanie w Lublinie na dłużej, ale ten wciąż związany był kontraktem we Wrocławiu. Przedstawicielom obu klubów udało się jednak osiągnąć porozumienie w spawie wypożyczenia.

– Stało się to co miało się stać – mówi Oskar Bober. – Kiedy w poprzednim sezonie razem z chłopakami walczyliśmy o awans do pierwszej ligi i widziałem jak tu teraz wszystko wygląda w klubie i na trybunach, powiedziałem sobie, że fajnie byłoby wrócić ponownie do Lublina . Spodobało mi się nowe wydanie lubelskiego speedwaya . Wow! Co tu dużo mówić, po prostu bardzo się cieszę, że wracam do domu – cieszy się nowy zawodnik Motoru.

Dyrektor sportowy Speed Car Motoru Jakub Kępa przyznaje, że rozmowy z Betard Spartą trwały od dłuższego czasu.

– Oskar jako wychowanek lubelskiego toru doskonale wpisuje się w przyjętą przez nas strategię odbudowy lubelskiego żużla. Chcemy opierać drużynę na lubelskich zawodnikach, dlatego tak mocno zabiegaliśmy o wypożyczenie Oskara. Doszliśmy do porozumienia z wrocławskim klubem i dziś możemy przedstawić Oskara jako naszego nowego zawodnika. Dziękuję zarządowi WTS Sparta Wrocław za uzyskanie porozumienia – mówi Kępa.

Oskar Bober wzmocni formację juniorską Speed Car Motoru. Wraz z Wiktorem lampartem może stworzyć jedną z najgroźniejszych par młodzieżowych w Nice PLŻ.