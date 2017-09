Speed Car Motor Lublin - TŻ Ostrovia Ostrów 43:35 (relacja na żywo, zdjęcia)

Pogoda tym razem już nie przeszkodzi. W piątek wieczorem dowiemy się, kto zmierzy się ze Startem Gniezno w walce o awans do Nice 1 Ligi Żużlowej. Pierwszy mecz pomiędzy Speed Car Motorem Lublin, a TŻ Ostrovią Ostrów Wielkopolski wygrała druga z ekip 46:44. Rewanż wystartuje o godz. 18.30. Zapraszamy na relację na żywo

Ostrovia jeszcze nie rezygnuje. Patryk Dolny szybko wyszedł na prowadzenie i nie oddał go do samego końca. Na szczęście Bjarne Pedersen dojechał do mety jako drugi. Nadal awans jest bardzo blisko, bo Koziołki prowadzą 43:35.

XIII BIEG: Patryk Dolny (3), Bjarne Pedersen (2), Adam Ellis (1), Maciej Kuciapa (0) - 2:4 (43:35)

Speed Car Motor Lublin jedną nogą w finale! Bober znowu minął linię mety jako pierwszy. Za jego plecami przyjechał Paweł Miesiąc. A to oznacza, że gospodarze prowadzą aż 41:31!

XII BIEG: Oskar Bober (3), Paweł Miesiąc (2), Jonas Jeppesen (1), Kamil Nowacki (0) - 5:1 (41:31)

Mamy zmiany w obu ekipach. Za Jeleniewskiego znowu Bober, a w miejsce Łukasza Sówki pojawia się Adam Ellis jako rezerwa taktyczna. Bober znowu nie zawiódł i przywiózł do mety trzecią "trójkę". Burza nie dał za to rady rywalom.

XI BIEG: Oskar Bober (3), Adam Ellis (2), Kamil Brzozowski (1), Stanisław Burza (0) - 3:3 (36:30).

Paweł Miesiąc walczył do końca i bardzo mu się to opłaciło. A w zasadzie Koziołkom, bo gospodarze wygrywają 4:2 i znowu jest +6 dla zespołu z Lublina.

X BIEG: Paweł Miesiąc (3), Adam Ellis (2), Maciej Kuciapa (1), Marcel Studziński (0) - 4:2 (33:27).

Ostrovia wraca do gry! Goście wygrywają 4:2, choć mogło być nawet 5:1 dla nich. Parę ekipy z Ostrowa przedzielił jednak Bjarne Pedersen. To może się okazać bardzo ważny punkt dla Speed Car Motoru.

IX BIEG: Kamil Brzozowski (3), Bjarne Pedersen (2), Patryk Dolny (1), Stanisław Burza (0) - 2:4 (29:25).

Tym razem na torze zrobiły się dwie pary. Oskar Bober, który jechał za Daniela Jeleniewskiego walczył z Jonasem Jeppesenem, a Łukasz Sówka i Emil Peroń trzymali się zdecydowanie z tyłu. Ostatecznie skończyło się remisem 3:3.

VIII BIEG: Oskar Bober (3), Jonas Jeppesen (2), Łukasz Sówka (1), Emil Peroń (0) - 3:3 (27:21)

Znowu kiepski start gospodarzy, ale na szczęście na dystansie było już dużo lepiej. Ostatecznie siódmy bieg wygrywa Bjarne Pedersen, a "oczko" przywozi Stanisław Burza. Dzięki temu drużyna Dariusza Śledzia znowu ma w zapasie sześć punktów. Lublinianie prowadzą 24:18 i na razie to oni pojadą w niedzielnym, pierwszym spotkaniu finałowym.

VII BIEG: Bjarne Pedersen (3), Adam Ellis (2), Stanisław Burza (1), Kamil Nowacki (0) - 4:2 (24:18)

Goście zmniejszają straty! Kamil Brzozowski i Patryk Dolny jako pierwsi mijają linię mety. Pomógł im w tym jednak defekt Daniela Jeleniewskiego. Na jeden punkt musiał się też napracować Oskar Bober. Po upadku zawodnik Speed Car Motoru szybko się pozbierał i dobiegł do mety.

VI BIEG: Kamil Brzozowski (3), Patryk Dolny (2), Oskar Bober (1), Daniel Jeleniewski (d) - 1:5 (20:16)

Zawodnicy gospodarzy poza zasięgiem. Paweł Miesiąc z przodu, a Maciej Kuciapa daleko z tyłu, zresztą ten drugi na finiszu i tak zanotował defekt.

V BIEG: Paweł Miesiąc (3), Łukasz Sówka (2), Jonas Jeppesen (1), Maciej Kuciapa (0) - 3:3 (19:11)

Trzeba też dodać, że "Jeleń" nie ma szczęścia do startów z Ellisem w tym sezonie. Co ciekawe, Brytyjczyk już... trzeci raz spowodował upadek zawodnika klubu z Lublina.

Drugie podejście też się nie udało z powodu nierównego startu. Na szczęście trzecia próba była już udana i to bardzo, jeżeli chodzi dla gospodarzy, którzy wygrywają 5:1! Jeleniewski wygrał zdecydowanie, a Emil Peroń otarł do mety jako drugi. Rośnie przewaga Speed Car Motoru.

Już na pierwszym łuku Adam Ellis spowodował upadek Daniela Jeleniewskiego. Pierwszy szybko wstał o własnych siłach. Do drugiego musiała przyjechać karetka. "Jeleń" wrócił jednak do parku maszyn i wygląda na to, że wszystko jest z nim w porządku. W powtórce nie będzie już Ellisa, który został wykluczony.

IV BIEG: Daniel Jeleniewski (3), Emil Peroń (2), Marcel Studziński (1), Adam Ellis (w) - 5:1 (16:8)

Paweł Miesiąc szybko wysunął się na czoło i nie dał sobie odebrać pewnego zwycięstwa. Cały czas utrzymuje się czteropunktowa przewaga Speed Car Motoru.

III BIEG: Paweł Miesiąc (3), Patryk Dolny (2), Kamil Brzozowski (1), Maciej Kuciapa (0) - 3:3 (11:7)

Wydawało się, że rywale szybko odpowiedzą wysoką wygraną, ale wszystko uratował Oskar Bober, który z ostatniego miejsca szybko wyszedł na czoło stawki i dowiózł ważną trójkę dla Koziołków.

II BIEG: Oskar Bober (3), Marcel Studziński (2), Kamil Nowacki (1), Emil Peroń (0) - 3:3 (8:4)

I to się na zywa udany początek! Pierwszy bieg i od razu podwójne zwycięstwo gospodarzy, które szybko pozwoliło im odrobić straty z pierwszego spotkania. Oby tak dalej!

I BIEG: Stanisław Burza (3), Bjarne Pedersen (2), Łukasz Sówka (1), Jonas Jeppesen (0) - 5:1 (5:1)

Już za chwilę startujemy z pierwszym biegiem!

Jesteśmy już w trakcie prezentacji obu ekip.

Obie ekipy zdecydowanie wolały odjechać zaległe zawody w czwartek, bo dzisiaj muszą sobie radzić bez ważnych zawodników.

W ekipie gospodarzy Roberta Lamberta zastąpi Maciej Kuciapa. Z kolei wśród gości trzeba będzie zastąpić Sama Mastersa i Kennetha Hansen. Ich miejsce zajmą Adam Ellis oraz Jonas Jeppesen. Obaj wyjechali zresztą na próbę toru.

W drużynie Koziołków ta rola przypadła duetowi: Paweł Miesiąc i Maciej Kuciapa.

Speed Car Motor Lublin – TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski 43:35.



Speed Car Motor: 9. Bjarne Pedersen (2*, 3, 2, ), 10. Stanisław Burza (3, 1, 0, 0, ), 11. Paweł Miesiąc (3, 3, ), 12. Maciej Kuciapa (0, d, ), 13. Daniel Jeleniewski (3, d, ), 14. Oskar Bober (3, 1, 3, 3, ), 15. Emil Peroń (0, 2*, 0, ).

TŻ Ostrovia: 1. Jonas Jeppesen (1, 1, 2, ), 2. Łukasz Sówka (0, 2, 1, ), 3. Kamil Brzozowski (1, 3, 3, 1, ), 4. Patryk Dolny (2, 2*, 1, ), 5. Adam Ellis (w, 2, 2, ), 6. Kamil Nowacki (1*, 0, ), 7. Marcel Studziński (2, 1, )