Żużel: Kto będzie jeździł w Nice PLŻ? Zobacz skład Speed Car Motoru

Lubelscy działacze z ogłoszeniem kadry zwlekali niemal do zakończenia okienka transferowego. - W kontekście zamieszania związanego z nowym regulaminem PGE Ekstraligi zawodnicy zwlekali z zawieraniem umów. Między innymi dlatego do ostatniej chwili wstrzymywaliśmy się z ogłoszeniem składu, bo ciągle było coś do dopięcia – tłumaczył nam w poniedziałek Piotr Więckowski, menadżer zespołu.

W fotogalerii prezentujemy sylwetki żużlowców, którzy w nadchodzącycm sezonie będą reprezentować barwy lubelskiego klubu.