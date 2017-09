Żużel: Znamy składy na pierwszy mecz finałowy 2. LŻ

Lublinianie awans do finału zapewnili sobie w piątek wieczorem, kiedy w zaległym spotkaniu półfinałowym pokonali Ostrovię Ostrów Wlkp. 47:43 i w dwumeczu okazali się lepsi o dwa punkty. Żużlowcy Startu pewni występów w decydujących meczach sezonu byli od poprzedniej niedzieli po wyeliminowaniu Naturalnej Medycyny PSŻ Poznań.

Pierwszy mecz finałowy odbędzie się w Lublinie. Gospodarze pojadą w nim wzmocnieni Robertem Lambertem, który w piątek startował w zawodach z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w niemieckim Guestrow. Brytyjczyk zajął drugie miejsce. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w niedzielę wesprze swój polski zespół.

Pewne obawy dotyczą występu Daniela Jeleniewskiego. Kapitan Motoru w czwartym wyścigu piątkowego spotkania upadł na tor po ataku Adama Ellisa. Co prawda zszedł do parku maszyn o własnych siłach i wygrał powtórkę, ale następnego biegu ze swoim udziałem nie ukończył, a w kolejnych dwóch startach zastępował go Oskar Bober.

- Daniel uderzył mocno głową o tor i nie czuł się najlepiej. Mamy nadzieję, że w niedzielę będzie gotowy do jazdy - powiedział po meczu trener lublinian Dariusz Śledź. Jeśli sprawdzi się czarny scenariusz i Jeleniewski nie będzie zdolny do startów, szkoleniowiec będzie mógł stosować za niego zastępstwo zawodnika.

Bilety na pierwszy mecz finałowy będzie można kupić w kasach stadionu przy Al. Zygmuntowskich w sobotę od godz. 16 i w niedzielę od godz. 12. Ceny wejściówek: 25 zł - normalny, 18 zł - ulgowy i 5 zł - dziecięcy (do lat 12).

Speed Car Motor Lublin: 9. Bjarne Pedersen, 10. Stanisław Burza, 11. Paweł Miesiąc, 12. Robert Lambert, 13. Daniel Jeleniewski, 14. Oskar Bober.

HAWA Start Gniezno: 1. Marcin Nowak, 2. Oliver Berntzon, 3. Adrian Gała, 4. Eduard Krcmar, 5. Mirosław Jabłoński, 6. -, 7. Damian Stalkowski.