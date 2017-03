Żużlowcy Speed Car Motoru Lublin wsiedli na motocykle

Tor przy Al. Zygmuntowskich wciąż nie jest gotowy do jazdy. Aby móc rozpocząć treningi, muszą na nim pojawić się bandy pneumatyczne. Ich montaż w ostatnich dniach uniemożliwiała pogoda. W piątek na lubelski owal jednak wyjechała równiarka i przy odpowiednich warunkach jest szansa na to, że w tym tygodniu uda się rozpocząć zajęcia na motocyklach.

Takie treningi udało się już rozpocząć obcokrajowcom, którzy w nadchodzącym sezonie będą reprezentować Speed Car Motor Lublin. Kilka dni temu na torze w niemieckim Ludwiglust pierwsze jazdy w tym roku zaliczył Bjarne Pedersen. W weekend także za naszą zachodnią granicą trenował Patrick Hansen, który uczestniczył w odbywającym się w Wittstocku zgrupowaniu reprezentacji Danii. Z kolei Robert Lambert wziął udział w treningach reprezentacji Wielkiej Brytanii w King’s Lynn.

- To świetne uczucie usiąść ponownie na motocyklu. Czuje się lepiej niż w ubiegłym roku i nie mogę się doczekać pierwszego meczu – napisał młody Brytyjczyk na Facebooku.

Zawodnikom przebywającym w kraju pierwsze jazdy na razie uniemożliwia pogoda. By nie tracić czasu w ten weekend zawodnicy z Lublina wzięli udział w treningach motocrossowych. Na torach w Karolinie i Albertowie ćwiczyli kapitan Daniel Jeleniewski oraz juniorzy: Kamil Brzeziński, Dawid Flis i Maciej Kuromonow.

– Niestety tor żużlowy jeszcze nie jest gotowy, aby na nim trenować. Dlatego wykorzystujemy czas i jeździmy na motocrossie – mówi Jeleniewski.

– Najważniejsze, że już jesteśmy na torze. Na razie motocrossowym, ale nie mamy już na co czekać. W optymistycznej wersji chcielibyśmy już wyjechać na tor przy Al. Zygmuntowskich pod koniec tygodnia, ale może okazać się to jeszcze niemożliwe. Dlatego właśnie postanowiliśmy już wsiąść na motocykle i jeździć. Trening motocrossowy, to jeden z etapów przygotowań. Motocykle tego typu są wymagające, ale jest to też miły przerywnik i dobra zabawa dla chłopaków – mówi Dariusz Śledź, trener Speed Car Motoru.

Już w najbliższy weekend lublinianie powinni odjechać dwa sparingi z Unią Tarnów. Według planów w sobotę oba zespoły mają zmierzyć się z Tarnowie, a w niedzielę – w Lublinie. Na razie tory w tych miastach nie są przygotowane do jazdy. Decyzje o tym, czy spotkania dojdą do skutku mogą zapaść najwcześniej w połowie tygodnia.