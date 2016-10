Żużlowe ostatki. Lublin - Czecho-Słowacja

Lubelscy kibice w tym roku żużlowych emocji mieli jak na lekarstwo. Absencję lokalnej drużyny w rozgrywkach ligowych musiały zastąpić organizowane sporadycznie turnieje i zawody towarzyskie. Tłumy na stadion przy Al. Zygmuntowskich przyciągnął wrześniowy mecz Polska-Dania. Dwa tygodnie wcześniej na lubelskim owalu czołowi żużlowcy zaplecza najlepszej ligi świata rywalizowali o Puchar Nice PLŻ. Poza tym w tegorocznym kalendarzu imprez żużlowych nad Bystrzycą znalazły się jedynie turnieje młodzieżowe.

Zwieńczeniem tego skromnego sezonu będzie spotkanie pomiędzy reprezentacją Lublina a drużyną złożoną z zawodników pochodzących ze Słowacji i Czech. Liderami gospodarzy dwaj wychowankowie lubelskiego klubu, którzy w ubiegłym sezonie występowali w Nice PLŻ: reprezentujący Włókniarza Częstochowa Daniel Jeleniewski i startujący w barwach Orła Łódź jeden z czołowych juniorów ligi Oskar Bober. Skład zespołu uzupełnią młodzi zawodnicy KM Cross, startujący w tym sezonie w rozgrywkach o Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwo Polski: Kamil Brzeziński, Emil Peroń, Krystian Włodarczyk i Eryk Borczuch, a także Maciej Kuromonow, dla którego będzie to pierwszy start przed lubelską publicznością po zdaniu egzaminu na żużlową licencję.

– Po raz pierwszy od dawna przy Al. Zygmuntowskich wystąpi w 100 proc. lubelska drużyna – podkreśla Piotr Więckowski, menadżer sekcji żużlowej KM Cross. – Pomysł zorganizowania z takich zawodów wziął się stąd, że wielokrotnie trenowaliśmy w słowackiej Żarnowicy i zaprosiliśmy tamtejszą drużynę do siebie. A Słowacy zachęcili do przyjazdu zaprzyjaźnionych żużlowców z Czech. Dlatego postanowiliśmy sięgnąć po Daniela i Oskara, co pozwoli podnieść poziom widowiska.

Magnesem dla kibiców ma być jednak przede wszystkim lider ekipy Czecho-Słowacji Martin Vaculik. – Myślę, że pokaże lubelskim kibicom, jak szybko jeżdżą zawodnicy z przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Osobiście liczę na Daniela, który swoimi startami wyrobił sobie solidną markę w kraju i na Oskara, bo w ostatnim roku zrobił ogromne postępy – mówi Dariusz Śledź, który poprowadzi zespół gospodarzy w roli trenera.

Skład gości uzupełni czterech Słowaków i dwaj Czesi, którzy w przeszłości byli związani kontraktami z KMŻ Lublin. Martin Gavenda w 2013 roku wystąpił w jednym meczu, w pięciu biegach zdobywając pięć punktów. Z kolei Martin Malek był zawodnikiem „Koziołków” w ubiegłym sezonie, ale nie miał okazji zadebiutować w barwach lubelskiej drużyny.

Awizowane składy

Lublin: Daniel Jeleniewski, Oskar Bober, Emil Peroń, Kamil Brzeziński, Krystian Włodarczyk, Eryk Borczuch, Maciej Kuromonow.

Czecho-Słowacja: Martin Vaculik, Michal Tomka, Jan Mihalik, Jakub Valkovic, Martin Malek, Martin Gavenda, David Pacalaj.