KUL online. Dzień otwarty w sieci

W środę i w czwartek KUL zaprasza do poznania uczelni online. KULine, czyli Studio Otwarte KUL to nowa formuła dnia otwartego.

W studio będą studenci, ale także przedstawiciele agend uniwersyteckich, na których wsparcie mogę liczyć kandydaci. Będzie okazja by dowiedzieć się jak na co dzień funkcjonuje uczelnia i jak wygląda życie studenckie. Poznać ofertę uniwersytetu, który umożliwia studia na ponad 40 kierunkach. Zdobyć informacje o tym jak przebiega rekrutacja, na jaką pomoc stypendialną mogą liczyć studenci, do jakich krajów można wyjechać w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+, czym zajmuje się Biuro Karier, czy też jak uniwersytet wspiera studentów z niepełnosprawnościami.

Studenci opowiedzą również o organizacjach działających na uczelni – kołach naukowych, teatrach, zespołach muzycznych, sekcjach sportowych AZS, duszpasterstwie, a od absolwentów będzie można dowiedzieć się dlaczego KUL jest absolutnie wyjątkowym miejscem. Nie zabraknie także informacji praktycznych - jak przygotować się do egzaminów, poradzić sobie z maturalnym stresem, dobrze wypaść podczas występu publicznego.

KULine będzie można śledzić od godz. 16.00 na kanale YouTube KULstudia oraz na profilu uczelni na Facebooku.