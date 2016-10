Beata Szydło w poniedziałek rano w PZL-Świdnik. A potem w PZL Mielec

W planach jest zwiedzanie hali montażu śmigłowców oraz spotkanie z pracownikami zakładu. Podczas niego przewidziano wystąpienie Beaty Szydło.

Zaraz ze Świdnika premier od razu pojedzie do Mielca. Tam będzie zwiedzać zakład PZL Mielec, a następnie również spotka się z pracownikami.

Wizyty w Świdniku i Mielcu wiążą się z rezygnacją przez polski rząd z zakupu śmigłowców dla polskiej armii. Za 13,5 mld zł Polska miała kupić francuskie śmigłowce Caracal, ale we wtorek Ministerstwo Rozwoju zerwało negocjacje offsetowe z Airbus Helicopters. Oznacza to, że do walki o kontrakt dla polskiej armii wracają zakłady w Świdniku i Mielcu.

W niedzielę w TVP Info premier tłumaczyła podjętą decyzję. – Rząd Polski nigdy nie podejmie takich decyzji, które będą niekorzystne dla naszego państwa ze względu gospodarczego, czy obronnego. Naszym obowiązkiem jest negocjowanie takiej umowy, która da nam wszelkie gwarancje. Proszę mi wierzyć, zakupy dla armii zostaną dokonane bardzo szybko – powiedziała Beata Szydło w programie „Dziś wieczorem”.