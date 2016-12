Budowa ul. Kusocińskiego w Świdniku. Jest porozumienie samorządów

– Doszliśmy do porozumienia, co do wysiłków związanych z opracowaniem i dokończeniem dokumentacji – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – Ze strony pana starosty są zapewnienia, że powiat dołoży wszelkich starań aby tę dokumentację szczęśliwie dokończyć, ze wszystkimi wymaganymi elementami. Po pierwsze do ZRID-u (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej-red.), po drugie aby umożliwiała nam ona ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Budowa ul. Kusocińskiego, która ma połączyć miasto z węzłem „Świdnik” na drodze ekspresowej została wpisana do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycje te mają być sfinansowane z unijnych środków w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dofinansowanie na budowę ma otrzymać miasto, bo to ono należy do MOF. Dokumentację, której część stanowić ma pozwolenie na budowę przygotowuje zaś powiat.

Pochodną ZRID-u jest wypłata odszkodowań właścicielom gruntów zajętych pod drogę. W przypadku planowanej inwestycji chodzi o kwotę ok. 4,5 mln zł. Problem w tym, że powiat taką kwotą nie dysponuje.

– Stanęło na tym, że pan starosta zwróci się zarówno do nas jak też do gminy Mełgiew z prośbą o pomoc finansową na wykup tych gruntów. Ponieważ to starosta jako zarządca drogi powiatowej te grunty musi wykupić i zapłacić odszkodowania ludziom – zaznacza Piotrowicz.

Miasto i gmina Mełgiew do wykupu gruntu mają się dołożyć. – Zobaczymy ile pieniędzy przeznaczy na to Mełgiew. Resztę potrzebnej kwoty podzielimy na miasto i powiat – dodaje Piotrowicz.

– Gmina stwierdziła, że będzie brała udział w tym trudzie finansowym jakim jest wykup gruntów. Pytanie pozostaje tylko jedno – o wielkość tych udziałów miasta? – zaznacza Jakub Osina, członek zarządu powiatu świdnickiego. I dodaje: Mełgiew też się nie wycofała więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Taką mam nadzieję.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym powiatu świdnickiego na wykup gruntów pod planowaną drogę została zapisana już kwota 1 mln zł.