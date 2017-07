Budżet obywatelski w Świdniku: Jakie projekty złożyli mieszkańcy?

Świdnicka Noc Kultury, makieta zabytkowej stacji PKP czy Escape Room, czyli pokój, w którym trzeba rozwiązać łamigłówki i zagadki. To niektóre z propozycji zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego

To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Świdniku. W tym roku zasady zostały nieco zmienione. Obniżony został wiek osób zgłaszających pomysły - w tym roku mogli to robić nawet 13-latkowie.

Poza tym został wprowadzony też podział na projekty inwestycyjne i remontowe. Ich wartość nie może przekroczyć 150 tys. zł brutto. Druga grupa obejmuje projekty miękkie czyli nieinwestycyjne. Ich wartość została ograniczona ze 150 tys. zł do 50 tys. zł. Po uwagę nie będą brane też propozycje, które dotyczą wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej.

Nabór wniosków zakończył się 13 lipca. Do Biura Obsługi Inwestora mieszkańcy Świdnika złożyli w sumie 35 wniosków – dwanaście w formie elektronicznej i dwadzieścia trzy w formie papierowej.

– Jak na razie nie wpłynął do nas żaden wniosek pocztą tradycyjną, więc dajemy sobie jeszcze czas na podanie oficjalnego wyniku – mówi Bartłomiej Pejo, kierownik Biura Obsługi Inwestora. – Przystępujemy teraz do formalnej opinii wniosków i jeszcze w tym tygodniu przekażemy je do weryfikacji odpowiednim wydziałom. Opiniowanie połączone z konsultacjami z autorami potrwa do końca sierpnia.

Wśród złożonych projektów są m.in. te, które nawiązują do pomysłów zgłaszanych już w poprzednich latach. Należą do nich wnioski dotyczące m. in. budowy zatoki przy ogrodach działkowych, wybiegu dla psów czy też Akcji – Kino Plenerowe, czyli projekcji filmów na świeżym powietrzu. Po raz kolejny pojawił się też projekt „Na dobry początek III” skierowany jest do dzieci w wieku 4-10 lat i ich rodziców. Chodzi o diagnozy i terapie dysleksji rozwojowej i psychologiczne dzieci.

Jest też kilka nowych propozycji. Jak projekt Escape Room oparty na historii miasta, Świdnicka Noc Kultury, Dystrykt Young - Strefa Młodych czy Makieta zabytkowej stacji PKP.

– Dwa ostatnie zgłoszone zostały przez niepełnoletnich mieszkańców miasta – dodaje Karol Łukasik z Urzędu Miasta w Świdniku. – Poza tym złożone w tym roku wnioski są lepiej przygotowane pod względem merytorycznym.

Wartość wszystkich złożonych projektów wynosi ponad 23 mln zł. W ubiegłym roku było to ok. 22,3 mln zł.



Harmonogram

• do 04.09 – analiza, weryfikacja i ocena zgłoszonych

• od 06.09 do 02.10 – promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania

• od 18.09 do 02.10 – głosowanie

• do 9.10 – liczenie głosów

• do 15.11 – wpisanie zadań do budżetu miasta na 2018 r.