Budżety Świdnika i Kraśnika na 2018 r. uchwalone. Jakie będą inwestycje?

Świdnik

Radni ze Świdnika jednogłośnie uchwalili budżet miasta ma 2018 rok. Także radni opozycyjni głosowali „za”.

– Ten budżet i ja to w zasadzie mówię co roku, jest częścią wizji programu rozwoju gminy, którą mamy na wiele lat do przodu – zaznaczał podczas ostatniej sesji Rady Miasta Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Realizacja budżetu jest bowiem pewnego rodzaju sekwencją zdarzeń, które są w różnym czasie. Ponieważ my w tym roku realizowaliśmy to co zostało rozpoczęte rok temu, czy dwa lata temu jak też to co już się zaczęło w tym roku. Przygotowywaliśmy też inwestycje na przyszły rok. Wszystko to w zasadzie działo się w jednym budżecie.

Burmistrz Świdnika podkreślał też, że budżet to nie tylko inwestycje. – Przyświeca nam także zasada jak to określa premier Mateusz Morawiecki „zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju” - mowił burmistrz Jakson. – Oznacza to, że inwestycje są tylko częścią budżetu. Natomiast w budżecie jest wiele różnych segmentów związanych z różnymi sferami życia społecznego i my również dbamy o to, żeby w segmenty się rozwijały.

Burmistrz Jakson przyznał, że budżet na 2018 rok jest „bardzo trudny do wykonania”, co jak zauważył, podreślają też inni samorządowcy. – Nie dlatego, jak potocznie się mniema, że władze samorządowe przygotowały budżet pod wybory. Tylko dlatego, że w budżecie jest wszystko co dało się do niego włożyć i co umożliwi wykorzystanie tej ogromnej szansy, która może się już nie powtórzyć – czyli środków unijnych.

Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji jest m.in. budowa ul. Kusocińskiego jak też ulic – Rejkowizna, Akacjowa, Brzegowa i Hallera. Do inwestycji flagowych urzędnicy zaliczają budowę kompleksu basenów przy ul. Fabrycznej, na którą miasto chce przeznaczyć ponad 32 mln zł.

Początkowo opozycyjni radni zapowiadali, że wstrzymają się od głosu. Ostatecznie zagłosowali jednak „za”. Radna Edyta Lipniowiecka (Świdnik Wspólna Sprawa) tak podsumowywała sesję budżetową we wpisie na Facebook: „(…) Mimo wielu negatywnych słów i prób prowokacji postanowiliśmy zagłosować jednak za budżetem licząc, że z naszymi głosami burmistrzowi i jego ekipie uda się WRESZCIE zrealizować najważniejszą inwestycje dla mieszkańców, czyli kompleks basenów” - czytamy. „Nadal uważam, że ten budżet to jedna wielka przedwyborcza wizualizacja, ale być może nasze głosy zdopingują rządzących do szybszego działania. Trzymam za to kciuki (...)”

Kraśnik

Przy jednym głosie „przeciw” radni miejscy z Kraśnika uchwalili budżet na 2018 rok. 18 radnych zagłosowało za propozycjami burmistrza miasta. Wśród zaplanowanych inwestycji jest m.in. projekt dotyczący miejskiej zieleni.

– Przyszły rok to ogromna szansa na wiele pozytywnych zmian w mieście jak projekt poprawy jakości środowiska w mieście przez rewitalizację terenów zielonych, obejmujący 21 lokalizacji – mówił Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kraśnika. – W 2018 roku planujemy wykonać 12 zadań z tego projektu. Dokonamy też termomodernizacji pięciu szkół, na co otrzymaliśmy w ostatnich dniach dofinansowanie w wysokości 85 procent.

Władze Kraśnika czekają też na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów dotyczących takich miejskich projektów jak „Nowa energia dla Kraśnika”, czyli dofinansowania do instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla mieszkańców.

– Planujemy też dalsze prace nad ulepszeniem infrastruktury sportowej i remonty dróg – zapowiedział burmistrz Kraśnika.

Na liście przyszłorocznych inwestycji znalazły się m.in. przebudowa ul. Gmeinera. Będzie kontynuowana także budowa ul. Kwiatkowickiej jak też innych ulic – w tym Prusa, Kopernika, Pogodnej, Staffa i Batalionów Chłopskich. 800 tys. zł dołoży zaś miasto do wspólnej inwestycji realizowanej przez trzy samorządy – województwa, miasta i powiatu czyli remontu ul. Urzędowskiej i Lubelskiej.

Poza tym zaplanowana została też m.in. termomodernizacja i przebudowa krytej pływalni, modernizacja skate parku i placu zabaw na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 2.