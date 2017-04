„Cała Avia jedzie do Oświęcimia!!! Bilet w jedną stronę!" Kto powiesił antysemicki baner?

– To pierwszy taki incydent od czasu kiedy mu zarządzamy stadionem (od lutego 2017 r.-red.), ale podobno już wcześniej przed derbami z Motorem Lublin zdarzały się podobne sytuacje – przyznaje Łukasz Reszka, prezes MKS Avia Świdnik.

Z zapisu monitoringu wynika, że baner został dzisiaj powieszony na ogrodzeniu stadionu przez dwóch młodych mężczyzn. Sytuacja miała miejsce o godz. 5 rano. Baner natychmiast został zdjęty.

– Na miejscu była policja. Przekazaliśmy funkcjonariuszom nagranie z monitoringu – mówi prezes MKS Avia Świdnik, który po południu złożył w tej sprawie zawiadomienie w komendzie policji.

Baner na związek ze zbliżającymi się sportowymi wydarzeniami. W sobotę zawodnicy Avii grają mecz w Oświęcimiu. Natomiast 7 maja na Arenie Lublin odbędą się największe derby Lubelszczyzny. Motor Lublin będzie podejmował Avię Świdnik.

– Rozumiem, że sympatycy obu zespołów żyją tym piłkarskim świętem. Derby to coś wspaniałego, ale nie pozwólmy aby wąska grupa osób pozwoliła zepsuć to wydarzenie – apeluje prezes MKS Avia Świdnik. – Karygodne jest, że w sprawy sportowe mieszane są nienawiść, pogarda dla innych i antysemityzm. Oświęcim był miejscem kaźni i okrutnego ludobójstwa, wykorzystywanie tego symbolu nienawiści rasowej i religijnej do rywalizacji czy to sportowej czy pozasportowej jest haniebne. Chciałbym aby to boisko sportowe było miejscem walki sportowej w duchu fair-play, trybuny zaś miejscem wspaniałej oprawy ze strony kibiców obu drużyn. Wszystko w duchu wzajemnego poszanowania i kultury.

Wczoraj wieczorem kibice Avii Świdnik kręcili film, który ma być zaproszeniem na derby do Lublina.