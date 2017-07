Dronem sprawdzą, kto zanieczyszcza powietrze

Straż Miejska rozstrzygnęła przetarg, który był podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyła zakupu samochodu z zabudową, druga nowoczesnego laboratorium.

– Podpisaliśmy już dwie umowy – mówi Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku. – Oddzielną umowę na zakup samochodu i oddzielną na mobilne laboratorium.

Strażnicy miejscy będą mieć do dyspozycji samochód ford transtit z zabudową przystosowaną do przewożenia specjalistycznego sprzętu. Za pomocą specjalnych czytników strażnicy będą mogli monitorować stan zanieczyszczenia powietrza.

– Będziemy jedną z pierwszych w Polsce Straży Miejskich, która kupuje takie nowoczesne laboratorium – podkreśla komendant.

Sprzęt do badania poziomu szkodliwych pyłów w powietrzu będzie można umieścić na wysięgniku, na dachu samochodu. Ale będzie można go podpiąć także do drona. – Podpiszemy umowę z firmą, która posiada uprawnienia do obsługi drona – zapowiada Wójtowicz.

Poza urządzeniem do badania stanu powietrzna na wyposażeniu świdnickiego ekopatrolu znajdą się również m.in. miernik hałasu, fotopułapki i termowizor. – Będzie używany np. w sytuacji, kiedy nie będziemy mogli znaleźć jakiegoś zwierzęcia – wyjaśnia Wójtowicz.

Część pieniędzy na zakupy pochodzi z budżetu miasta. Straż Miejska w Świdniku zdobyła również dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.