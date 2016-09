Gardzienice: Nietrzeźwy kierowca szkolnego autobusu

Ponad 0,3 promila alkoholu w organizmie miał kierowca autobusu, który miał dowozić dzieci do szkoły

Dzisiaj rano policjanci prowadzili działania pod nazwą „Alkohol i narkotyki”. W miejscowości Gardzienice w gm. Piaski zatrzymali do rutynowej kontroli kierującego autobusem. Za kierownicą pojazdu siedział 55-letni mieszkaniec Lublina. Okazało się, że mężczyzna dopiero wyjechał po dzieci, by zabierać je do szkoły.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy i dokumenty uprawniające do kierowania. Badanie wykazało, że mężczyzna jest w stanie po użyciu alkoholu. Alkomat wskazał 0,3 promila.

55-latek nie zdążył zabrać na pokład żadnego z uczniów. Na miejsce został wezwany drugi kierowca.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za popełnione wykroczenie 55-latek odpowie przed sądem.