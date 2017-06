– Będzie to okazja do poznania zafascynowanego Polską Amerykanina, youtubera, eksperta marketingu wideo w internecie. Wszyscy zainteresowani karierą w sieci będą mogli z pierwszej ręki otrzymać inspirację do działania – zapowiada Adam Sadło z Biuro Promocji i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Świdniku. – Spotkanie odbędzie się w formule otwartej, czyli bezpłatne wejście dla każdego, ograniczone jedynie wielkością sali gimnastycznej I LO.

Spotkanie będzie odbywać się w języku angielskim. To drugie spotkanie, którą organizuje Starostwo Powiatowe w Świdniku. W grudniu zaproszono również Amerykanina. Z uczniami spotkał się Kris Cichonski, weteran Afganistanu, który zajmuje się pomocą innym weteranom, cierpiącym na zespół stresu pourazowego.

Spotkanie z Ryanem Socashem rozpocznie się o godz. 10.30 w piątek, 9 czerwca, w I LO w Świdniku.