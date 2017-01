"Karington" miał zlecić porwanie kobiety. Teraz wrócił do Polski. Strach w Świdniku

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali dwóch niedoszłych porywaczy. „Karingtonowi” udało się wyjechać do USA. Teraz wrócił

Mężczyzna, który miał zlecić porwanie mieszkanki Świdnika, wrócił do Polski. Adam A., ps. „Karington”, dostał od sądu list żelazny. Ludzie, których miał kiedyś nękać, boją się teraz o swoje życie

– Pożyczyłem od niego 7 tysięcy dolarów, a on chciał, żebym mu oddał 250 tysięcy – mówi o „Karingtonie” Mariusz K. ze Świdnika. Adam A. miał go uprowadzić, a później zlecić porwanie jego żony. – Teraz wrócił, a ja boję się o siebie i rodzinę – dodaje.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2015 r. Mariusz K. rzeczywiście pożyczył wtedy od „Karingtona” pieniądze. Nie oddał 7 tys. USD, chociaż według ustaleń policjantów miał potrzebną gotówkę. Adam A. naliczył mu więc „odsetki karne”. Dłużnik odmówił spłaty.

Z akt sprawy wynika, że Adam A. postanowił go wówczas „zmotywować”. Razem ze swoim synem Damianem i jego kolegą Karolem M. mieli uprowadzić Mariusza K. Chcieli go wywieźć z miasta, ale po drodze mężczyźnie udało się uciec. „Karington” poczuł się wówczas ośmieszony i według śledczych powierzył sprawę „profesjonalistom”. Do Lublina przyjechali Jan B. i Paweł W. ze Szczecina. Pierwszy z mężczyzn odsiedział wcześniej blisko ćwierć wieku za morderstwo. Panowie mieli porwać Mariusza K., ale ten się ukrywał. Postanowili więc uprowadzić jego żonę. Ich plany pokrzyżowała jednak akcja policjantów z CBŚP.

Śledczy postawili później przed sądem dwóch mężczyzn ze Szczecina oraz Damiana A. i jego kolegę Mariusza K. Panowie mieli działać jako grupa przestępcza. Ostatni z podejrzanych, rzekomy zleceniodawca obu porwań, wymknął się organom ścigania. „Karington” wyjechał do USA. Ma amerykańskie obywatelstwo. Śledczy nie mogli mu postawić zarzutów. Ekstradycja w praktyce nie wchodziła w grę.

– Stąd nasza zgoda na wniosek podejrzanego. Adam A. zadeklarował, że wróci do Polski, jeśli otrzyma list żelazny, chroniący go przed aresztowaniem – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – To jedyna możliwość zakończenia postępowania.

10 stycznia Sąd Okręgowy w Lublinie wystawił Adamowi A. list żelazny. Mężczyzna musiał zapłacić 50 tys. zł poręczenia majątkowego. Nie zatrzymano mu paszportu. Śledczy chcą mu teraz oficjalnie przedstawić zarzuty i postawić go przed sądem. Mężczyzna odpowiadałby wówczas z wolnej stopy.

– Gdyby jednak wpływał na świadków, może zostać tymczasowo aresztowany – zastrzega prokurator Kępka. – Do tej pory jednak nie mieliśmy tego typu sygnałów.

Śledczy dodają, że jeśli pojawi się realne zagrożenie, Mariusz K. i jego bliscy mogą zostać objęci policyjną ochroną.